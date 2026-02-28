Enguera convertirá las antiguas casas de maestros en salas multiusos

Enguera rehabilitará las antiguas casas de maestros para destinarlas a diferentes usos sociales y culturales. El ayuntamiento ha licitado las obras, con un presupuesto de 125.000 euros, y que cuentan con financiación del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). El plazo de ejecución de las obras está fijado en 9 meses.

Antiguas casas de maestros de Enguera que serán rehabilitadas. / Levante-EMV

La rehabilitación se centrará en cuatro de las seis viviendas, ya que las dos primeras están habitadas. Las casas, ubicadas en calle Portal de Almansa, se distribuyen en planta baja y primera planta. Según la memoria del proyecto, las edificaciones -edificios adosados- datan del año 1965 y se trata de dos cuerpos arquitectónicos, cada uno con un portal y un acceso independiente desde la misma calle.

La reforma de las casas que alojaron a los maestros destinados a la localidad de la Canal de Navarrés permitirá reconvertir las viviendas en salas multiusos para asociaciones, entidades y colectivos locales. Unas sala que podrán albergar charlas, clases para todo tipo de alumnado, conferencias, presentaciones. También se destinará un espacio para los jubilados del pueblo. “La gente mayor de Enguera también tendrá un lugar donde hacer sus eventos”, remarca el documento, que señala que las dos plantas de las edificaciones -planta baja y primera-, tienen la misma distribución, “con dos aseos en el hall donde está situada la escalera y una sala diáfana multiusos”.

La intervención prevista consistirá en la rehabilitación y mejora energética de la envolvente de los edificios que actualmente están sin uso. Los trabajos contemplan la demolición completa de un edificio de una sola planta, de 33 metros cuadrados, ubicado en un patio y que está edificado con muros de ladrillo hueco y placas de fibrocemento. Este almacén presenta una estructura de fábrica y “su estado de conservación es deficiente”, exponen. También se llevarán a cabo demoliciones interiores, de forjados y desmontaje de elementos para la reforma proyectada. En la zona exterior se actuará para eliminar barreras arquitectónicas, y en el patio trasero se ejecutarán trabajos de hormigonado y se cambiará el saneamiento exterior, según detalla la memoria. La parcela cuenta con 219 metros cuadrados y dispone de suministro de agua potable y luz. Las redes de agua y eléctricas también serán adecuadas con las obras previstas.

Entrada al bloque de viviendas de maestros en Enguera. / Levante-EMV

Las antiguas casas de maestros se encuentran en una ubicación privilegiada, en pleno casco antiguo de Enguera y, según la memoria del proyecto, “reúne las características para convertirse en un núcleo de polarización y revitalización de la zona”. Apuntan que la construcción cuenta con la dimensión necesaria para albergar salas multiusos que conviertan la nueva edificación en “un foco de interés, objetivo prioritario del proyecto”.

La actuación contempla la reconstrucción del edificio “manteniendo la esencia de origen” del mismo. Para ello, se conservará la fachada y se “recrea el edificio en su esencia”, reiteran. La nueva construcción, tras la reforma, responderá a los estándares actuales de calidad y diseño, respetuosa con el medio ambiente y la sostenibilidad como punto de partido, remarca el documento, que incide en que se proponen soluciones constructivas que fomentan que la demanda de energía en el inmueble “sea la mínima y necesaria para alcanzar el punto óptimo de confort en el interior del edificio”. Además, en la obra se rescatarán todos los elementos superficiales, como pavimentos de baldosa hidráulica, característicos de estas casas, y que serán reutilizados para “completar, aún más si cabe, esa recreación objetiva del proyecto”, recalca.

Las antiguas casas de maestros de Enguera volverán a ser “habitables”, con unos usos sociales y culturales para la ciudadanía y los colectivos locales.