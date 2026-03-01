Perales Iborra

Así fue la Crida de las Fallas de Xàtiva de 2026

Una Crida tan espectacular como emotiva marcó este sábado el inicio oficial del calendario fallero de 2026 en Xàtiva, coincidiendo con la llegada del mes de marzo. Ante una multitud de falleros y falleras que abarrotaban la plaça de la Seu, la majestuosa fachada del Antiguo Hospital volvió a brillar con la proyección de un video mapping que sumergió a los asistentes en un recorrido por la historia de una ciudad "que se ha levantado de las cenizas una y mil veces".