La Cabalgata del Ninot retrata la actualidad de Xàtiva con su afilada sátira

Las 19 comisiones falleras de Xàtiva llenaron este domingo el centro de Xàtiva de humor y sátira con la tradicional Cavalcada del Ninot. Después de dos aplazamientos por las malas condiciones meteorológicas, el desfile de carrozas y difraces pudo celebrarse con total normalidad.

Como siempre, la cita trazó un repaso por los principales asuntos que han marcado la actualidad de la capital de la Costera en los últimos meses, echando mano de la ironía.

Los falleros y falleras de la demarcación de Tetuán-Porta de Sant Francesc, por ejemplo, escenificaron una manifestación para poner el foco en el ultimátum de cierre de su casal que recibieron en octubre de 2025 del consistorio tras las quejas vecinales por ruido en su seno. La "protesta" estuvo encabezada por una pancarta bajo el lema "Tots units, com sempre. Un casal obert, una flama encesa". Varios integrantes de la comisión desfilaron con pitos y carteles reivindicativos. "La festa molesta només a qui no la viu", podía leerse en uno de ellos. "Quina culpa tenim d’estar al casc antic?"; "Ens demanem silenci en una festa declarada patrimoni cultural"; "volem criteris no favors" y "L'ajuntament no gestiona, critica" fueron otros de los mensajes exhibidos durante la cabalgata.

La falla Molina Claret, que celebra este año su 50 aniversario, hizo una fuerte apuesta por este acto y sacó a la calle una gran carroza de un dragón con varios falleros subidos encima que hizo hincapié en las problemáticas que afectan a Bixquert denunciadas por un grupo de vecinos. "En Bixquert qui més fa més perd", se leía en una gran pancarta colocada en el montaje.

El casco antiguo y los contenedores

En otra escena, un grupo de falleros desfilaron cada uno con una banda en el que se leía el nombre de algún concejal del equipo de gobierno, junto con un photocall andante que representaba el perfil de Instagram del alcalde.

Molina Claret también retrató los problemas del casco antiguo en la cabalgata, recreando una serie de casas de este enclave con calles rotuladas con nombres como "carrer de la Pixarrà", "Carrer de l'okupació" o "Carrer Punyalada". "Casc antic ple d’historia o això diu el paper. Viure en fuites i runa ja no es cap plaer", señalaba un mensaje explicativo de la representación.

La oposición fue igualmente caricaturizada. El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, se encontró con su doble e incluso se hizo una foto con él.

Las nuevas islas de contenedores instaladas en Xàtiva y la cuestión del reciclaje fueron otras de las temáticas abordadas.

Otros falleros se vistieron de policías locales sosteniendo un jocoso cartel: "Uniforme nou i planxat imatge especacular. Moltes multes… poca seguretat". También hubo quien se disfrazó de la regidora de Seguridad, Xelo Angulo, y su hijo.