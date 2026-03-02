El conseller setabense José Luis Díez recluta como asesor a un concejal del PP de Xàtiva

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, el setabense José Luis Díez, ha nombrado al concejal del PP de Xàtiva Vicente Boluda Grau como personal eventual con funciones de asesor dentro de la estructura de su departamento.

La designación se ha elevado este lunes a oficial con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El escrito señala que Boluda será asesor de asuntos generales del conseller con unas retribuciones económicas correspondientes a la categoría C2.

El regidor del PP, que tomó posesión de su acta en el Ayuntamiento de Xàtiva por primera vez en 2023, es funcionario de la Universitat de València (UV). A nivel orgánico, fue designado como vicesecretario de comunicación en el Comité Ejecutivo Local del Partido Popular de Xàtiva, que preside Marcos Sanchis. En las últimas elecciones municipales figuraba como número 5 en la lista de los populares. Boluda mantiene una larga y estrecha vinculación con el partido, desde su etapa en Nuevas Generaciones.

Equipo de confianza

José Luis Díez llegó a la vicepresidencia segunda del Consell a principios de diciembre a raíz de la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat. Licenciado en Derecho y previamente director general de Proyectos Estratégicos, Díez se ha rodeado de un equipo de confianza para su nuevo cargo.

Noticias relacionadas

El nombramiento de Boluda refuerza la interlocución del PP de Xàtiva con el ejecutivo autonómico, en medio de un escenario de habitual confrontación entre el Consell y el gobierno municipal de la Costera por la marcha de diversos proyectos estratégicos para la ciudad, con varios frentes abiertos que dependen directamente de la Conselleria de Presidencia, como la redacción del nuevo convenio para rehabilitar el antiguo convento de Santa Clara.