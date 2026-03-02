La empresa de los gases contaminantes sin permiso de Montaverner desoye la orden de cierre y mantiene la actividad

El Ayuntamiento de Montaverner ha denunciado que la empresa de reciclaje Ecoglobal, situada en la calle Alfarrasí del Polígono Industrial La Cava, ha desobedecido la orden de clausura de sus hornos de incineración decretada el pasado 6 de febrero a través de una resolución de alcaldía.

La medida municipal se adoptó a raíz del incumplimiento por parte de la mercantil de las autorizaciones establecidas que regulan su actividad, así como por las emisiones irregulares que genera la industria. A finales de 2025, la Conselleria de Medio Ambiente ya sancionó con 30.000 euros a la compañía -que únicamente contaba con licencia par reciclar y aprovechar cobre de los cables eléctricos- por incinerar residuos sin disponer de los permisos para ello.

Esta situación despertó las quejas y protestas de las empresas colindantes del polígono y de vecinos del núcleo urbano por la concentración de fuertes humos y malos olores procedentes de las chimeneas de la citada empresa, que ocasionaron graves molestias en otras naves cercanas.

Este sábado, el consitorio de Montaverner acusó a la firma de "poner en riesgo la salud pública y el medio ambiente" tras reprocharle que haya continuado con sus actividades de incinerarión "a pesar de la resolución clara y firme" de clausura dictada hace casi un mes. Segun ha revelado también la corporación municipal, este pasado jueves 26 de febrero de 2026 se practicó una inspección por parte de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y los técnicos municipales con el fin de verificar el cumplimiento de la resolución.

Durante la inspección, se constató que los hornos estaban operativos. Además, según señala el Ayuntamiento de Montaverner, también se recabaron indicios de presuntas malas prácticas laborales, acumulación de residuos y una ausencia de medidas de seguridad adecuadas. Estas anomalías se han comunicado ya a la Inspección de Trabajo y a Salud Pública para que adopten las medidas oportunas.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Fuentes municipales insisten en que Ecoglobal "no tiene permiso para continuar con la actividad de quema" y advierten de que su desobediencia "es un hecho grave".

Por ello, desde el consistorio han hecho un llamamiento a todo el vecindario para que, en caso de observar el humo contaminante o alguna actividad irregular en el entorno de las instalaciones de la citada empresa, telefoneen de manera inmediata a la Guardia Civil, a través del teléfono gratuito 062, para denunciarlo. "Entre todos, hagamos fuerza para garantizar nuestra salud y el cumplimiento de las normativas de seguridad y medioambientales. Seguimos luchando con firmeza", apostilla el comunicado difundido por el ayuntamiento de esta pequeña localidad de 1.500 habitantes de la Vall d'Albaida.

Dos medidores instalados por la corporación municipal en 2025 ya constataron los valores excesviamente contaminantes emitidos por la compañía de reciclaje y valorizacion de residuos.