Un encapuchado causa más de 2.000 euros de daños en unas máquinas de vending de Vallada para llevarse el dinero del cambio

Ocurrió en la madrugada del pasado jueves, en torno a las 2.45 horas. Un hombre encapuchado y con el rostro tapado se introdujo en un recinto de máquinas de vending ubicado en una céntrica calle de la localidad de Vallada empuñando una palanca y procedió a forzar las instalaciones para intentar apoderarse de la recaudación.

El asaltante, que fue captado por una cámara, se entretuvo alrededor de cinco minutos en tratar de conseguir su botín. Después de abrir una primera máquina, comenzó a forzar otra, aunque hubo algo que le llevó a detenerse en su empeño y a abandonar el lugar, tras mirar hacia la calle en actitud de vigilancia.

Los hechos han sido denunciados a la Guardia Civil. El propietario de las máquinas de vending lamenta que es mucho mayor el daño que ha provocado el ladrón rompiendo los mecanismos que lo que este ha conseguido llevarse, puesto que, en el momento del asalto, ya había sido retirada la recaudación del día de las máquinas expendedoras, con lo que el dueño estima que apenas pudieron sustraerse unos 50 euros del dinero que había en el monedero de la máquina para ofrecer monedas de cambio a los clientes.

En cambio, a falta de una valoración exacta, los desperfectos causados podrían oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros, según los primeros cálculos estimativos.

El punto en el que ocurrió el robo es un lugar con mucha luz y de bastante paso, con dos fincas a los costados. El propietario dispone de varios recintos de máquinas expendedoras, pero hasta el momento no había sufrido un suceso así.