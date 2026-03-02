Una espectacular Crida enciende la mecha de las Fallas de 2026 en Xàtiva

Una Crida tan espectacular como emotiva marcó este sábado el inicio oficial del calendario fallero de 2026 en Xàtiva, coincidiendo con la llegada del mes de marzo. Ante una multitud de falleros y falleras que abarrotaban la plaça de la Seu, la majestuosa fachada del Antiguo Hospital volvió a brillar con la proyección de un video mapping que sumergió a los asistentes en un recorrido por la historia de una ciudad "que se ha levantado de las cenizas una y mil veces".

El vídeo comenzó recreando los inicios de la vida con unas imágenes del universo. A partir de ahí, la cámara descendió para mostrar una reconstrucción de la propia fachada del histórico edificio que, desde hace unos años, se ha convertido en el epicentro de este acto tan especial y que "ha visto pasar el tiempo y ha guardado la memoria de Xàtiva". La proyección evocó la quema de la ciudad a manos de las tropas borbónicas. El fuego cobró especial protagonismo como elemento "que lo cambia todo", que "puede destruir pero también renacer".

Con una música épica de fondo, la grabación mostró el patrimonio más destacado de Xàtiva y las calles del centro histórico para, a continuación, reivindicar la fiesta fallera como símbolo de unidad y celebración. Tampoco faltaron otros elementos íntimamente ligados a la identidad de los setabenses, como el cuadro de Felipe V colgado boca abajo. "Las fallas son el pueblo, son manos que trabajan, ojos que brillan, heridas que se cierran", se escuchó en la grabación.

Entonces llegó el momento de las Falleras Mayores de 2026, Ada Domínguez y Marta Díez, cuyas imágenes proyectadas saludando coparon la fachada del antiguo hospital. "Hacéis de la fiesta el orgullo del pasado y la esperanza del futuro", señalaba el narrador. Las ventanas se abrieron en ese momento y las auténticas Falleras Mayores se dirigieron a quienes inundaban la plaza para entonar el clásico "Ja estem en Falles", ante el generalizado estallido de júbilo de los presentes.

Otro fin de semana lleno de actos

Con posterioridad a la Crida, se disparó un castillo de fuegos artificiales desde la glorieta José Espejo, patrocinado por la Mancomunitat de la Costera-Canal. Para culminar el intenso día, se celebró la típica cena de hermandad fallera con la participación de todas las comisiones, las Falleras Mayores y sus cortes de honor y la Junta Local Fallera en el salón Santa Cruz. La cita terminó con una sesión musical a cargo de DJ Corteza.

La jornada había comenzado a primera hora de la mañana, con una "macrodespertà" por las calles acotadas. A las 12 horas se llevó a cabo el ya tradicional acto contra la violencia de género a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. Por la tarde, la fiesta se adueñó de la plaza de la Seu a partir de las 18.30 horas con la actuación del grupo musical Tributo Band.

Fue otro fin de semana cargados de actos para las Fallas. El domingo por la tarde, por fin, pudo celebrarse la Cabalgata del Ninot después de dos aplazamientos por las condiciones meteorológicas adversas. Pese a que el cielo estaba muy encapotado, la lluvia dio una tregua y el acto pudo desarrollarse con normalidad y las 19 comisiones desplegaron toda su creatividad con altas dosis de crítica de la actualidad local.