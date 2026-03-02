El Estudiantes gana el XXII Torneig Nacional Cadet de Bàsquet del Genovés

El Estudiantes de Madrid se ha proclamado campeón del XXII Torneig Nacional Cadet de Bàsquet del Genovés, celebrado el pasado fin de semana en el pabellón de la localidad de la Costera. Los madrileños levantaron el trofeo después de vencer en la final al València BC por 69 a 84. El jugador Maximilian Tejedor, del Estudiantes, se llevó el trofeo de mejor jugador del torneo.

Maximilian Tejedor, del Estudiantes, con el trofeo de mejor jugador del torneo. / CB Genovés

El CB Genovés, organizador del torneo, destaca que todas las ediciones marcan un nivel que parece difícil superar en campeonatos posteriores, pero la realidad es otra. Los equipos participantes en este 2026 así lo demuestran, puesto que tanto el Estudiantes Madrid, como el València Basket, el Joventut de Badalona y el propio CB Genovés "han ofrecido un maravilloso espectáculo de baloncesto cadete", durante el último fin de semana en el Pabellón Paco Cabanes. Un torneo que ha desencadenado un campeón que no participaba en el torneo desde antes de la pandemia. Un equipo con varios jugadores de la selección española que han demostrado durante todo el fin de semana una filosofía de juego propia de Estudiantes Madrid.

El Estudiantes y el València BC en la final del torneo de baloncesto del Genovés. / CB Genovés

Este año, la asistencia de público durante los tres días ha sido mucho más numerosa que en ediciones anteriores, con un pabellón atestado y que confirmaba lo que se esperaba después del interés que había despertado el cartel de equipos de esta edición número veintidós, pero también por las ganas de los aficionados de vivir campeonatos como este. Esto demuestra el alto nivel de juego, espectacularidad y prestigio que ha conseguido el torneo cadete masculino del Genovés, manifiestan desde el club, que también destacan "el buen papel realizado por el CB Genovés Júnior que ha sido un muy digno competidor, puesto que ha sido la edición en la que el equipo local más puntuación ha conseguido". “Gracias chavales por el esfuerzo y la dedicación y sobre todo por ser un grupo de gente en el que realmente merece la pena estar”, serían las palabras de uno de los entrenadores, Gabriel Garcia al finalizar el torneo. Un entrenador debutante en esta tarea de dirigir, pero que puede presumir de haber jugado varios torneos cadete como jugador.

Equipos participantes en el XXII Torneig Nacional Cadet de Bàsquet del Genovés de 2026. / CB Genovés

La disputa de la final, entre el Estudiantes y el València BC, se presentaba después del partido del día anterior que también enfrentaba a los mismos dos equipos. Una repetición del partido fue una "auténtica lección de baloncesto en categorías de formación". Después del partido del día anterior en que València ya ganó por una diferencia de 8 puntos, en la final el resultado fue muy diferente. Victoria para los madrileños por un tanteo de 69 a 84. Una final que no se decidió hasta el último cuarto, puesto que hasta ese momento las alternancias en el marcador fueron constantes. El resultado de la final es un reflejo de lo que ha sido el torneo, "igualdad entre los equipos, y reafirmándose como un torneo que cada vez va cogiendo más solidez e importancia a nivel estatal". "Es todo un lujo ver jugar a chavales de 15 y 16 años con esas calidades y nivel de juego. A buen seguro que pronto les veremos compitiendo, a muchos de ellos, en equipos ACB y de Europa, como tantas otras promesas que han pasado por el torneo y hoy ya son realidades en los clubes líderes de ACB", afirman desde el CB Genovés.

La clasificación final del XXII Torneig Nacional Cadet Masculí de Bàsquet del Genovés ha quedado liderada por el Estudiantes de Madrid, campeón; el València BC, subcampeón; el Joventut de Badalona, tercer clasificado; y el CB Genovés, cuarto clasificado. El trofeo al jugador más valioso del torneo (MVP) fue para el jugador del Estudiantes de Madrid Maximilian Tejedor, joven de gran talento y con grandes condiciones técnicas y físicas.