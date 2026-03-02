La falla Avenida Selgas de Xàtiva viaja al cosmos con su llibret de 2026

La falla Avinguda Selgas i Adjacents presentó este jueves en la Casa de Cultura “Sideral”, un llibret que propone este año un viaje simbólico y festivo por el cosmos y el espacio como hilo conductor para reflexionar sobre el mundo fallero desde múltiples miradas creativas, críticas y divulgativas. En el acto participó el astrónomo Iván Martí, uno de los integrantes del equipo internacional que realizó la primera fotografía de un agujero negro.

Con una estructura clara en cuatro grandes secciones, el llibret invita al lector a explorar el universo fallero desde la Luna hasta los confines más desconocidos, combinando humor, memoria, análisis cultural y fantasía, con más de una treintena de colaboraciones gráficas y literarias.

La primera sección, “La otra cara de la Luna fallera”, se centra en la dualidad de la fiesta, aquello que brilla y aquello que la sostiene desde la sombra. Rafa Tortosa abre el bloque con 1970, falles de Xàtiva, objetiu: la Lluna, un recorrido histórico por la presencia del satélite en las fallas el año posterior a la llegada del hombre a la Luna. Miguel Ángel Martínez aporta una mirada irónica con Manual per a fallers en òrbita y Houston, tenim un ventorro, mientras que Leyre Blanco reflexiona sobre el trabajo invisible de las personas vinculadas a la fiesta en A la cara oculta de les falles. También se puede leer un poema lírico de Berni Sa, mientras que Gloria Pérez dedica un texto poético a los personajes nocturnos de la fiesta con Elogi breu, i nocturn, als llunàtics e Iván Serrador mezcla pólvora y ciencia en el microrrelato Olor a pólvora en la Lluna. Completan la sección la fotonovela Missió Lluna de València de Alfredo J. Pardo y El eclipsi faller de Ángel J. Sánchez, que utiliza el fenómeno astronómico como metáfora de momentos críticos de la fiesta.

La portada del llibret de Selgas, obra de Alfredo J. Pardo.

La segunda parte, “Estrellitas y estrellados”, pone el foco en el firmamento fallero y sus protagonismos. Joan Castelló Lli abre con Falles estrellades, falles amb peus de fang, una reflexión sobre los monumentos que fracasaron, mientras que las estrellitas del mundo fallero también son protagonistas con un poema satírico de Berni Sa y un artículo retórico de Iván Andrés. Pau Esplugues construye un mapa simbólico con La constelació de Sant Josep y Amparo Álamo describe con delicadeza la evolución interior en el microrrelato Com una supernova. La sección incluye también su tono burlesco con un Horóscopo fallas 2026 y la Predicción fallas 2026. Por último, se puede encontrar el artículo divulgativo sobre el cosmógrafo Diego Ramírez de Arellano de Isaïes Blesa, que conecta ciencia y cultura, y una entrevista a la terapeuta emocional Milena Dankova, realizada por Alejandro Agustí.

La tercera sección, “Cosmos: entre planetas, agujeros negros y pólvora en órbita”, es la más híbrida y arriesgada, combinando divulgación científica, sátira y cultura popular. Juanra Alcocer analiza vacíos de poder y ausencias con Forats negres en les falles, mientras Trellater firma los poemas satíricos L’órbita del faller y El forat negre del casal. Pepa Gómez vincula nombres de elementos del cosmos y protagonistas de la fiesta en Protagonismes estel·lars y Agustí Garzó juega con la exageración del mundo fallero en Falles jupiterines. Dimoni Emplomat aporta humor con el poema Diari espacial d’una ressaca y Joan Quilis reflexiona sobre las fallas de Xàtiva que han hablado de ciencia ficción y del cosmos a lo largo de la historia. Destacan la entrevista al astrónomo Iván Martí, realizada por José Luis Lagardera y Adrià Mancebo, el sainete Una falla sideral de Ana Arnau y el artículo del periodista de Levante-EMV José Luis Llagües Star Wars, ¿una oportunitat per a Xàtiva?, que conecta el universo cinematográfico con la promoción turística de Xàtiva.

Finalmente, “OFNIS (Objetos Falleros No Identificados)” cierra el recorrido con una mirada libre y desenfadada sobre lo extraño, lo inesperado o lo futurible dentro de la fiesta. Begonya Martínez reflexiona sobre la dificultad de encontrar presidencia para la Junta Local Fallera, mientras que José Luis Lagardera entrevista a Joan Carles Ventura sobre su libro Planeta indultat. Adrià Mancebo realiza una crítica a la gentrificación con Falles, destinació interestelar y Alberto Ordiñana proyecta la fiesta del futuro en Falles en l’any 3000. Completan la sección textos como Un marcià descol·locat de Trellater, un Manual satírico para los turistas que vienen a las fallas a cargo de Sergi Bono, un relato de la escritora Adela Ruiz y una irónica Teoría de la expansión fallera como crítica al cambio de demarcaciones de algunas fallas.

El volumen está coordinado por el periodista José Luis Lagardera Ventura, responsable de dar coherencia y hilo narrativo a todo el proyecto literario, mientras que el apartado infantil ha sido coordinado por la maestra Ana Arnau Orts, que propone una experiencia participativa pensada específicamente para el público más joven. La imagen del llibret se completa con una portada de alto impacto visual obra de José Miguel Guillén, que ha sido nominada ya en los premios Lletres Falleres a mejor portada de la Comunidad Valenciana; mientras que el diseño interior y la maquetación han sido realizados por el diseñador Alfredo J. Pardo, que dota al conjunto de una identidad cuidada y contemporánea.

Cabe destacar también que los artículos del llibret se pueden escuchar en las principales aplicaciones de pódcasts como Spotify e iVoox, reforzando así la apuesta por una difusión cultural accesible e inclusiva. Esta versión sonora ha sido posible gracias a las grabaciones de los periodistas Alejandro Agustí, Emma Gómez y el propio José Luis Lagardera, que ponen voz a los textos y permiten que el contenido del llibret trascienda el papel y llegue a nuevos públicos a través del audio. Esta iniciativa consolida el llibret como un proyecto multimedia y refuerza su papel como herramienta de divulgación cultural dentro y fuera del mundo fallero.