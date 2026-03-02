Fallece en Ontinyent Juan Santa Pau, exregidor de Sanidad y médico ejemplar

Acompañó a varias generaciones de familias de Ontinyent desde la cercanía, el trato humano y su entrega a una profesión a la que demostró una gran vocación. Era uno de esos médicos ejemplares cuyo talante deja huella en muchos pacientes.

Fallecido este domingo a los 90 años de edad, Juan Santa Pau Vota también se implicó activamente en la cosa pública en su localidad de acogida, donde desempeñó el cargo de concejal de Sanidad y Participación Ciudadana entre 2007 y 2012, principalmente bajo el mandato de la exalcaldesa del PP Lina Insa (que lo incluyó en su candidatura), aunque siguió ocupando el puesto de responsabilidad durante el primer año del gobierno del entonces socialista Jorge Rodríguez.

Procedente de tierras almerienses, Santa Pau llegó a Ontinyent como médico de atención primaria a mediados de los años 60 del siglo XX, con la especialidad de pediatría bajo el brazo. La capital de la Vall d'Albaida se convirtió en su hogar y ya nunca la abandonó. Este lunes 2 de marzo, la parroquia de Sant Carles de Ontinyent acoge su misa-funeral a las 17.30 hora. Su capilla ardiente se ha instalado a las 10.30 horas y está siendo velado por amigos y familiares.

"Dedicó su vida al servicio público"

Desde el Partido Popular de Ontinyent han expresado su profunda pesar por la pérdida de quien describen como "un médico ejemplar y un concejal entregado que dedicó su vida al servicio público y al cuidado de los demás".

"Como pediatra, desde el Ambulatorio de la calle José Simó Marín y en la atención primaria, acompañó a generaciones de familias de Ontinyent con cercanía, humanidad y vocación. Y como concejal entre 2007 y 2012, quién asumió las delegaciones de Sanidad y Participación Ciudadana, trabajó con honestidad y compromiso por mejorar la vida de nuestros vecinos, dejando huella en iniciativas tan importantes como la unidad pediátrica de urgencia", destacan los populares.

"Su trayectoria fue siempre ejemplo de servicio a Ontinyent, primero como médico y después desde el ayuntamiento, con la misma dedicación y el mismo cariño por nuestra ciudad. Hoy sentimos mucho esta gran pérdida y recordamos con gratitud todo lo que hizo por nuestro pueblo", apostillan desde la formación.