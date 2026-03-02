El "Mercat de la Carxofa" reúne a más de 700 personas en Ontinyent

Más de 700 personas participaron el pasado sábado en el "Mercat de la carxofa", una iniciativa coordinada por el Ayuntamiento de Ontinyent dentro de la iniciativa "sábados del mercat", una propuesta para "dinamizar el mercado de manera temática y dando protagonismo a algún de los productos que se consumen en el mercado", según apuntan fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent. Entre las 11 y las 18:00 horas, la cita incluía talleres de cocina y nutrición, venta de producto fresco, degustaciones gastronómicas, vinos y música en directo que hizo bailar al público durante toda la jornada.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que "ha sido una jornada muy buena, con música, gastronomía y vinos de la tierra para dinamizar nuestro mercado. Queremos que sea un lugar estratégico donde la gente pueda venir a disfrutar y a comprar productos de proximidad de calidad y con confianza". La regidora recordaba que “sábados del mercado es una iniciativa ideada para revitalizar el mercado, junto con otras como por ejemplo la instalación de la escala mecánica que conecta la Plaza de la Coronación con el mercado, la creación de un espacio de hostelería y la puesta en marcha de una guía y una página web propia".

El Mercat de la Carxofa reunió a 700 personas en Ontinyent. / Levante-EMV

Por parte de AHVAL, su presidente, José Seguí, explicaba que “la valoración es buena y se han cubierto las expectativas, hemos repartido las 500 raciones previstas de arroz, alrededor de un millar de tapas... el público respondió. Se cumplieron los horarios y trabajar codo a codo los profesionales también ha sido positivo”. Los arroces tenían la alcachofa como ingrediente protagonista, con diferentes variedades temáticas centradas en este producto, como también se hizo con los ingredientes de las tapas.

En representación de los comerciantes del mercado, Rosa Castelló manifestaba que la iniciativa "ha sido un éxito,la clientela que ha pasado por el mercado está supercontenta y con ganas de repetir actividades como estas, nos han transmitido que da mucha alegría ver el mercado tan lleno de vida, estuvo muy bien”.

Finalmente, desde Comerç IN, que complementaba la iniciativa también con propuestas específicas vinculadas a la alcachofa, como por ejemplo un taller de nutrición, su presidenta, Ana Ferrero, explicaba que los comerciantes “estamos muy contentos, porque toda iniciativa que tenga como objetivo promocionar el comercio de nuestra ciudad es una buena oportunidad. Y los que han participado, tanto comercios como profesionales sacan una valoración muy buena y esperan ya las próximas ediciones”. Después del éxito del Mercado del Vino y de la campaña navideña “Buen Mercado”, “Sábados de Mercado” se extenderá hasta el verano con próximas jornadas tematizadas alrededor de diferentes productos.