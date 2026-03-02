Montan una plantación de marihuana en una nave abandonada de Vallada... y agreden a un guardia civil cuando va a inspeccionarla

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por un delito contra la salud pública en la localidad de Vallada.

Los agentes, mediante colaboración ciudadana, tuvieron conocimiento de que distintas personas entraban y salían constantemente de una nave industrial en Vallada. En ella, no se ejercía ningún tipo de actividad comercial desde hacía años.

Una vez que la información fue corroborada, procedieron a realizar una inspección visual del interior de la nave. Detectaron indicios que indicaban que se podrían estar realizando actividades relacionadas con delitos contra la salud pública. Además, uno de los agentes que participó fue agredido por uno de los tres individuos que se encontraban en el interior.

Finalmente, mediante autorización judicial, se procedió a realizar la entrada y registro del lugar el pasado 10 de febrero. Se localizaron cinco estancias ocultas detrás de dos grandes estanterías que ocupaban la mitad de la nave. Cuatro de ellas estaban dedicas a la fase de producción de marihuana y la quinta a la de preparación. Todas disponían de ventiladores, paneles de luz, sistemas de ventilación y productos químicos necesarios para el cultivo indoor de esta sustancia.

La plantación contaba con un total de 1026 plantas de distintos tamaños. También se hallaron 25655 gramos de cogollos secos.

Además, habían realizado un enganche a la luz mediante cableado que habían enterrado bajo hormigón.

Por estos hechos han sido detenidos cinco hombres: cuatro de 43,34 y 39 años de nacionalidad polaca y uno de 42 años y nacionalidad ucraniana. Se les atribuyen los siguientes delitos: contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal, y atentado contra agentes de la autoridad.

Uno de los detenidos, considerado como el responsable de la plantación, ha ingresado en prisión sin fianza por tener un alto riesgo de fuga.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Canals, que han contado con la colaboración del Equipo de Investigación y el Equipo ROCA de la Compañía de Xàtiva.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva, Plaza número 3.