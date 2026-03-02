El Olímpic gana al Rayo Ibense y suma la tercera victoria consecutiva

El CD Olímpic se impuso por 2-1 a la UD Rayo Ibense en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Lliga Comunitat (Grup Sud), disputado este domingo en el Campo Municipal La Murta de Xàtiva. Los de Xàtiva suman tres victorias consecutivas en liga y se acercan de nuevo a los puestos de promoción de ascenso a la Tercera RFEF.

El CD Olímpic celebra uno de los goles ante el Rayo Ibense. / CD Olímpic

Jugadores como Vito o Mullor iniciaron el partido desde el banquillo. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 10 por mediación de Alejandro Sánchez. El Olímpic igualó el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad, en el 45+2, con un tanto de Álex Tormo, y completó la remontada en el minuto 53 gracias al gol de Migue Aracil.

Al término del partido, el entrenador del CD Olímpic, José Manuel Rueda, señaló que “es una victoria con mucho valor porque, dadas las circunstancias de la semana, para nosotros es una final”. El técnico añadió que “el equipo ha sabido reponerse con ese gol en contra” y que, incluso tras encajar, “ha sido de los mejores arranques que hemos tenido en un partido en esta competición”.

Rueda explicó que el tanto visitante llegó “en una acción ahí un poco aislada, ha faltado un poco de contundencia”, pero destacó que su equipo tuvo “muchos tramos buenos del partido, en el que hemos sido un equipo bastante ofensivo” y que “no ha parado de insistir y de insistir en conseguir los goles de la victoria”.

Sobre el desarrollo del segundo tiempo, manifestó que, tras el 2-1, “es normal que ellos quieran tirar la línea un poco más adelante”, reconociendo que el equipo perdió “un poco el control de balón”, aunque calificó el choque como “un partido, la verdad, que bastante fantástico, vistoso para el aficionado”.

El entrenador del Olímpic también subrayó la dificultad del rival, “un equipo que en las últimas cinco jornadas ha encajado solamente dos goles”, y mostró su satisfacción porque “seguimos sumando puntos en casa, delante de la afición, y todavía con opciones de estar un poquito más arriba”.

De cara al próximo compromiso ante el Torrevieja, Rueda ha indicado que “cada fin de semana para nosotros es una final” y que “si conseguimos los tres puntos nos pondríamos igualados que ellos”. Además, ha apelado a “más fe que nunca, creyendo en lo que se está haciendo, porque al final los resultados están ahí, y hay que creer hasta el final”. En la primera vuelta los alicantinos ganaron 1-2 en La Murta.

El Benigànim celebra la victoria. / Benigànim CF

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim se impuso por la mínima, 1-0, al SC Torrevieja y sumó tres valiosos puntos para alejarse de los puestos de descenso. Un temprano gol de Edgar, a los 9 minutos del encuentro, permitió a los locales adelantarse en el marcador y amarrar esa ventaja hasta el final del partido.

Con esta victoria, el Benigànim escala al puesto 12 de la tabla y abre distancia con la zona de peligro. El triunfo "ganxut" benefició de rebote al Olímpic, que reduce, con su victoria, la distancia con el Torrevieja, su próximo rival.

Noticias relacionadas

L’Olleria, por su parte, sigue en la zona de descenso, es segundo por la cola, tras la derrota en casa del Benidorm. La pasada jornada, los de la Vall d’Albaida visitaban al líder, que se impuso por un contundente 3-0.