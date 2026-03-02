El Ontinyent 1931 gana en La Celadilla para asaltar el "playoff"

Campos muy complicados los que visitaron los equipos de la Vall d’Albaida esta jornada en el Grupo VI de la Tercera Federación. El Atzeneta se midió al Jove Español, que se encuentra en una dinámica muy negativa, y sumó un valioso punto para continuar alejándose de la zona de peligro. Por su parte, el Ontinyent 1931 visitó al Utiel, consiguiendo sumar los tres puntos en juego que le permiten dormir esta jornada en puestos de promoción de ascenso.

El sábado fue el turno del conjunto “taronja”, que se desplazó hasta la Ciudad Deportiva de Sant Vicent del Raspeig. El encuentro arrancó frío y con igualdad, hasta que en el minuto 5 el Atzeneta quiso acelerar el partido con una buena jugada por banda izquierda que remató Salva Martí y que la defensa salvó prácticamente en la línea de gol. Intentaron reaccionar los locales con dos llegadas consecutivas que no consiguieron finalizar. Superado el cuarto de hora, lo intentaron con un lanzamiento que se perdió por encima del travesaño. La banda izquierda seguía dando sus frutos a los de Luis Navarro y, de nuevo por ese costado, triangularon con calidad para servir un balón que terminó en córner. La última acción de peligro fue para los visitantes, que con una buena presión alta recuperaron el balón cerca del área rival y Moha, con todo a favor, no pudo rematar con efectividad. Sin goles se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó también sin acciones reseñables, hasta que en el minuto 58 se creó cierta polémica con una falta reclamada por los alicantinos que no fue señalada por el colegiado y que terminó con una amonestación por protestas. En el minuto 67, la estrategia sirvió para que el Atzeneta rozara el gol con un córner colgado por Leo y el posterior remate de Nacho, que terminó en las manos del guardameta. Quien más lo intentó en el tramo final fue el conjunto “taronja”, con un remate de Moha que salió cerca del poste, otro posterior que salvó el guardameta y un disparo de Luispa que detuvo el cancerbero. Se llegó a la conclusión de los 90 minutos sin variaciones en el electrónico y con reparto de puntos.

El domingo fue el turno del Ontinyent 1931, que visitó al Utiel. Un duelo con objetivos muy distintos para unos y otros. El partido arrancó con un primer tramo sin acciones de peligro. Los de Roberto Bas intentaban llevar el peso del encuentro y el Utiel buscaba una y otra vez el juego directo. Ni locales ni visitantes encontraban la solución en los metros finales para desequilibrar la balanza. A falta de cinco minutos para el descanso, el jugador local Rolanía fue expulsado por una dura falta sobre Vicent Martínez. Esta acción a balón parado pudo suponer el primer gol para los “blanc-i-negres”, pero los de Javi Pons lo salvaron bajo palos. Sin goles se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Ontinyent 1931 quiso aprovechar la superioridad y, a los cinco minutos, Jorge García disparó un balón que salió rozando el palo. En el minuto 53, los de Roberto Bas abrieron el marcador. Hubo una falta de contundencia defensiva por parte de los locales y lo aprovechó Pedro Sempere para hacerse con el balón y batir al portero (0-1). Minutos después, a la contra, pudieron sentenciar los visitantes. El Utiel buscó la reacción en forma de sustituciones y, en el minuto 67, empató el partido. Diego Junquero aprovechó una larga jugada que terminó con un centro lateral para rematar prácticamente libre de marca y devolver las tablas al marcador (1-1).

Tras el empate llegó la reacción de los valldalbaidenses, también en forma de cambios, y en el minuto 78 volvieron a adelantarse. Gaizka dibujó la jugada y Chimo Reig puso un magnífico centro al segundo palo para que Pablo Francés rematara, encontrándose con el portero, cuyo rechace volvió a Pablo, que asistió a Juanan (1-2). El Ontinyent 1931 se puso el mono de trabajo y pudo sentenciar con el tercero, pero también pudo perder lo conseguido con un disparo local que se estrelló en el palo. Finalmente, los tres puntos viajaron hacia la capital de la Vall d’Albaida para asaltar así el ‘playoff’.