Así fue el rocambolesco intento de rescate de un guacamayo en plena Cabalgata del Ninot de Xàtiva

Un incidente ocurrido este domingo por la tarde en la Avenida Selgas de Xàtiva durante el transcurso de la Cabalgata del Ninot hizo que muchas miradas se distrajeran del desfile para concentrarse en el despliegue de efectivos movilizados en torno al bar Moncho para intentar rescatar a un loro guacamayo atado a una pequeña cuerda que se había quedado suspendido en el aire, enganchado de la rama de un gran árbol de la zona.

El animal pertenecía a un hombre que, minutos antes, lo paseaba con total normalidad, subido a su hombro. En un momento dado, sin embargo, el loro se asustó -posiblemente por el ruido del acto fallero- y salió volando, con tal mala fortuna de que la cuerda se enredó con la rama de un plátano de sombra de la Albereda. El ejemplar se quedó atrapado, colgando boca abajo como Felipe V, entre la sorpresa de la muchedumbre que comenzó a aglomerarse para contemplar el suceso, en un momento de gran afluencia en la Albereda.

Objetivo: atrapar el loro

Ante la elevada altura del árbol y a pesar de los intentos del propietario y del personal del bar Moncho por intentar atrapar al loro de alguna forma, se hizo necesario requerir la presencia de los bomberos y de la Policía Local, que se presentaron rápidamente en el lugar. Dado que en el parque de bomberos de Xàtiva no disponen de un vehículo autoescala para poder realizar el salvamento rápido, se pidió la colaboración de los medios del parque de Alzira.

Cuando llegó el vehículo de rescate con la escalera y los bomberos ya estaban posicionándose para desenganchar al animal, el guacamayo logró zafarse de la cuerda tras un buen rato forcejeando -estuvo colgado más de media hora- y se escapó volando de la zona en dirección hacia la plaza de Santa Ana.

El ave se detuvo sobre el tejado de una casa del casco antiguo de Xàtiva, ubicada en las inmedaciones de la comisaría de la Policía Nacional. La propietaria del inmueble consiguió hacerlo entrar en el interior a través del balcón y, finalmente, el loro pudo ser entregado a su legítimo propietario. El rocambolesco rescate terminó así con un final feliz.