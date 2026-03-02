Vicent Andrés vuelve a brillar en la Copa de España Junior

El ciclista de Canals Vicent Andrés volvió a ser el mejor corredor comarcal en la segunda prueba de la Copa de España junior, que se disputó este pasado sábado en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Andrés, como corredor de primer año, se clasificó en la séptima posición, tras ser el más rápido en el sprint del grupo principal, en una carrera muy rápida y con numerosas caídas.

Un ciclista cruzando la meta en una de las carreras del pasado fin de semana. / Levante-EMV

El corredor del equipo Baqué-Movistar supo aguantar a rueda durante toda prueba y dar el zarpazo definitivo en los últimos kilómetros. El ciclista ruso Rostislav Novolodskii fue el vencedor del Memorial Juan Pujalte de Copa de España Júnior, segunda prueba del circuito nacional.

En esta misma prueba hacia el debut en la categoría juvenil el equipo junior del CC Ontinyent, siendo el primer clasificado Beltrán Raso, en el puesto 47, mientras que Fran Gramage se clasificó en el puesto 51 y Joan Sanchis en el 90.

Estanislao Calabuig, en la carrera de la Copa de España Elite-Sub23. / Levante-EMV

Estanislao Calabuig, en categoría Elite-Sub23

El ontinyentí Estanislao Calabuig, del Caja Rural, terminó en la undécima posición de la Copa de España Elite-Sub23, celebrada en Alcantarilla en la jornada del domingo. Calabuig hizo un trabajo excelente en pos de su compañero Dani Cepa, que le llevó hasta la meta, donde venció la carrera.

Emilio Llopis, del Gsport, fue el mejor clasificado del equipo en el puesto 22. El del Genovés continúa fuerte y será uno de los punteros de la escuadra setabense. Xavi Mestre terminó en el puesto 47.

Ciclistas del equipo CC Ontinyent en el Trofeo Cadetes el Madroño, en Ontur. / Levante-EMV

Carrera cadete de Ontur

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat se quedó a las puertas del triunfo en el Trofeo Cadete de El Madroño, en Ontur, tras finalizar cuarto. Donat fue cazado en los últimos metros, después de haberse escapado en los últimos kilómetros, mientras que el también ontinyentí José Manuel Perales terminó décimo.

Una prueba con 170 corredores donde hubo muchísimas caídas al ser la primera de la temporada. Héctor Albero en el puesto 18 fue el primer clasificado del CC Ontinyent, seguido de Álex Tortosa en el 22º, Álex Vallés 50º, Aitor Selva 58º, Alejandro Bea 63º, Pau Soriano 68º, Álvaro Gil 69º, Andreu Sansaloni 75º, Mark Hervás 100º, Lucas Albero 106º y Pedro Ibáñez 113º.