Xàtiva contratará a 38 personas para la remodelación del Jardí del Bes

El Ayuntamiento de Xàtiva ha celebrado este lunes una recepción oficial con motivo del inicio del taller de empleo y de la escuela taller para continuar con la remodelación del Jardí del Bes, dos programas de formación y empleo que suponen una apuesta decidida por la inserción laboral y la mejora de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Estos proyectos permiten la contratación de 25 personas en el taller de empleo y de 13 personas en la escuela taller, entre alumnado y personal directivo, administrativo y docente. La iniciativa cuenta con una inversión global de 813.212,10 euros, subvencionada por la Generalitat Valenciana a través de Labora y cofinanciada por el Ayuntamiento de Xàtiva.

El objetivo principal de la actuación es la remodelación integral del Jardí del Bes, con la instalación de nuevos sistemas de riego y la mejora de la accesibilidad, los drenajes y otros elementos urbanos, contribuyendo así a la puesta en valor de este espacio público. La ejecución del proyecto se prolongará durante doce meses, con un total de 1.920 horas de formación en alternancia con el trabajo o la práctica profesional.

Como mínimo, el 35 % del programa se destinará a formación teórica, orientada a la obtención de certificados profesionales completos, con especialidades vinculadas a la albañilería, los acabados rígidos, la urbanización y los revestimientos en construcción.

La concejala de Bienestar Social y Empleo, Lena Baraza, ha destacado que «esta subvención es fruto del trabajo constante del Ayuntamiento de Xàtiva en materia de políticas activas de empleo y de la voluntad de mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía». Además, ha subrayado que «el taller y la escuela taller no solo representan una mejora urbana en un espacio tan querido como el Jardí del Bes, sino también una oportunidad real de formación e inserción laboral para 38 personas, que podrán adquirir experiencia profesional y una cualificación reconocida».

En cuanto al taller de empleo, el alumnado está formado por personas inscritas como demandantes de empleo, ya sea en situación de desempleo o de mejora de empleo. En lo referente a la escuela taller, las personas participantes tienen entre 16 y 30 años. Este programa cuenta con una primera fase de tres meses exclusivamente formativa, tras la cual se iniciará el contrato formativo en alternancia con el trabajo. «Todas estas personas trabajarán para dar un impulso a la remodelación del Jardí del Bes. De hecho, ya se pueden ver muchas cosas que han ido haciendo en el taller anterior y que están quedando muy bien», ha explicado la concejala de Empleo, Lena Baraza, quien ha remarcado que «nuestra voluntad siempre es favorecer el empleo de la ciudadanía de Xàtiva y, por ello, continuamos desarrollando todos los talleres y escuelas taller en los que podamos tener alcance».