Xàtiva pone en marcha la Escuela Conciliadora de Fallas 2026

Con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias durante los días festivos de las Fallas, el Ayuntamiento de Xàtiva pone en marcha una nueva edición de la Escuela Conciliadora de Fallas. Esta iniciativa municipal está dirigida a niños y niñas de entre 2 y 12 años y se desarrollará los días 16, 17 y 18 de marzo.

La actividad tendrá lugar en la Ludoteca de Borja (calle Botigues, 26) y contará con un horario de 9.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de acogida anticipada de 8.00 a 9.00 horas, servicio que deberá indicarse previamente en el momento de formalizar la inscripción. La escuela ofrecerá actividades lúdicas y educativas adaptadas a las diferentes edades con el objetivo de proporcionar un espacio seguro y de ocio durante los días festivos.

El período de inscripción estará abierto del 2 al 10 de marzo. Las familias interesadas podrán presentar la hoja de inscripción presencialmente en la Casa de les Dones (plaza del Españoleto, 15) o bien enviarla por correo electrónico a casadelesdones@xativa.es o a través de WhatsApp. Las plazas son limitadas y la actividad se realizará siempre que se cumpla el mínimo de 10 inscripciones.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de que hoy también se ha abierto el periodo de inscripción para la Escuela de Pascua 2026, otra iniciativa municipal destinada a ofrecer actividades educativas y de ocio durante las vacaciones escolares de primavera y continuar reforzando los servicios de conciliación para las familias de la ciudad de Xàtiva.

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado que «con esta escuela conciliadora queremos seguir ofreciendo recursos a las familias de Xàtiva durante unos días festivos en los que muchas personas tienen que seguir trabajando». Amorós ha remarcado que «el objetivo es facilitar la conciliación al mismo tiempo que los niños y niñas pueden disfrutar de actividades educativas y lúdicas en un entorno seguro y adaptado».