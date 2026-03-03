Unos 600 deportistas participarán en el XV Duatló Ciutat d'Ontinyent

Ontinyent se convertirá este fin de semana en la capital autonómica del deporte combinado con una nueva edición del duatlón organizado por el Club Triatló Ontinyent con la colaboración de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Ontinyent. El XV Duatló Ciutat d'Ontinyent se desarrollará la tarde del sábado (7 de marzo) y reunirá los clubes de la segunda y la tercera división autonómica, siendo una prueba puntuable para la Lliga de Clubes Caixa Popular. La primera salida será la de los chicos de Segunda División, a las 15.30 horas. Seguidamente, se dará inicio a las carreras de 3.ª División y Open masculino (15.37 h), 2.ª División femenina (15.50) y 3.ª División y Open femenino (15.51 h).

El duatlón estará formado por dos segmentos de carrera a pie y, entremedias, un segmento ciclista. En la primera carrera a pie tendrán que completarse dos vueltas a un circuito que conectará el polideportivo municipal con el barrio del Llombo, sumando una distancia de 4.600 metros; el segmento ciclista consistirá en un recorrido total de 18 kilómetros (ida y vuelta) en dirección a Fontanars dels Alforins por la CV 660, por el colegio La Pureza. Para completar el duatlón, al bajar de la bici, las y los duatletas harán una vuelta de carrera a pie al circuito inicial, encontrando la meta después de 2.200 metros en la pista de atletismo del polideportivo.

Antonio Tortosa, presidente del Club Triatló Ontinyent, subrayaba la "magnífica acogida que ha tenido esta nueva edición del duatlón. Un año más, la Federació de Triatló ha confiado en el club y en Ontinyent para celebrar una prueba puntuable de la liga, lo que supondrá que cerca de 600 deportistas vengan a disfrutar de una tarde de deporte en nuestro pueblo. Como siempre, no podemos olvidarnos de la importantísima tarea de las personas voluntarias que nos acompañarán el sábado y del esfuerzo de algunas entidades privadas que apoyan al acontecimiento en forma de patrocinio, así como al Ayuntamiento de Ontinyent, que nos facilita al máximo el montaje y desmontaje de la prueba y nos garantiza unas instalaciones óptimas para la carrera".

Por su parte, Ferran Gandia, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, destacaba que “competiciones como el duatlón proyectan la imagen de la ciudad y atraen personas visitantes a descubrirnos, además de fomentar la práctica deportiva. Desde el ayuntamiento año tras año, nos implicamos en iniciativas como esta para que creamos firmemente en todos los beneficios que aporta el deporte a la sociedad. Además, teniendo en cuenta que entre deportistas y acompañantes sumaremos fácilmente las mil personas, consolidamos Ontinyent en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos”.