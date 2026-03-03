Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal
El investigado detalló en una entrevista sus supuestos planes para convertir una nave de Anna en un centro de 'ayuda' para víctimas de explotación infantil y "violaciones rituales", una iniciativa para la que pedía donaciones económicas
El vídeo se grabó en 2021 en el interior de una nave sin actividad situada en la entrada a la localidad de Anna. En la grabación de 14 minutos publicada en Facebook, la supuesta periodista alemana B.M.G., ligada a movimientos negacionistas y conspirativos, recorre las dos plantas del edificio mientras entrevista a Jessie Marsson y explica los pormenores de un proyecto "maravilloso" abanderado por este. Teóricamente, su objetivo es "ofrecer oportunidades de formación profesional y oficios a jóvenes que han estado bajo la influencia de poderes satánicos y que han logrado escapar, para brindarles apoyo y una formación profesional".
Así lo expone B.M.G. con total naturalidad a la cámara antes de pedir a sus seguidores que donen dinero para la "causa" a una cuenta bancaria radicada en la localidad de Northeim. "Necesitamos mucha ayuda", afirma. Tres años más tarde de la grabación, el responsable de la iniciativa, que nunca llegó a materializarse, fue arrestado por la Guardia Civil bajo el verdadero nombre de Frank H.M.B. y enviado a prisión preventiva -donde continúa en la actualidad- por un presunto delito de abusos sexuales a menores, como informó Levante-EMV este lunes.
En el vídeo, Marsson -célebre en círculos ultra de Alemania aficionados a las teorías de la conspiración y condenado previamente por usar identidades falsas- trata de sostener la idea de que lo tiene todo planeado. Pero solo es otra de sus farsas. Presentado por la "periodista" como alguien que "creció como un niño soldado" y como "una víctima de abuso sexual de satanistas, vendido a la élite como escalavo sexual", Frank H.M.B. señala los lugares donde supuestamente irán los "alojamientos", la cocina comunitaria, las salas de estar comunes y la zona de juegos. Explica, incluso, la técnica de construcción que tiene previsto emplear para levantar los tabiques y el tipo de aislamiento a emplear.
Entre los "talleres de formación" que Marsson anuncia en el complejo, cita uno de mecánica de automóviles, otro de jardinería y paisajismo, otro de hostelería y otro de maquinaria agrícola. Aunque trata de ofrecer la idea de que hay algún avance, lo cierto es que en el edificio solo se observan cajas y trastos. Según el investigado, es "parte del equipamiento de los futuros talleres" y pertenencias de otras empresas porque, según este, el proyecto se financia en parte alquilando el almacén. Marsson también tiene motos de cross en el edificio.
Llamamiento a "participar, emigrar o colaborar"
El anfitrión ofrece también el espacio para acoger a "empresas y particulares que ya no quieren seguir en Alemania". "Se buscan todo tipo de manos colaboradoras, y también, eventualmente, pedagogos o personas que quieran ayudar. Hay mucho que hacer por estos jóvenes y adultos jóvenes que estarán aquí y que podrán comenzar una nueva vida", señala Marsson, que precisa que la formación solo se dirigirá a "jóvenes a partir de 18 años" porque, según este, las víctimas son chicos con "grandes dificultades, que provienen de situaciones muy duras". "No eran problemáticos por naturaleza, pero debido a abusos y torturas se volvieron rebeldes, claramente. Y eso hay que entenderlo. A los 18 o 19 años ya comienzan a llegar a un punto en el que quieren hacer algo con sus vidas y empezar a construir su futuro", expone durante la entrevista.
"Mudarse aquí es relativamente económico. En España las propiedades y alquileres son más baratos", afirma a continuación Marsson, que elude revelar la ubicación exacta de la nave "por motivos de protección de los jóvenes". "El proyecto avanza lentamente debido a retrasos por la pandemia (en 2021). Cuantas más personas colaboren, más rápido progresará", apostilla.
La periodista cierra el vídeo con un llamamiento final a sus seguidores "a participar, emigrar, colaborar o apoyar como patrocinador". "Es un proyecto que, según el narrador, tiene mucho sentido y ofrece una nueva oportunidad a jóvenes con un pasado difícil". Hoy, Jessie-Frank está en la cárcel de Picassent a la espera de ser juzgado por abusos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit