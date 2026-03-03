Alumnos del colegio de Moixent viajan a Portugal con el programa Erasmus+

El CEIP Padre Moreno de Moixent, centro acreditado desde 2021 al proyecto Erasmus+, ha disfrutado de unos días de intercambio educativo en Portugal. Ocho alumnos de 6.º de Primaria del colegio participaron la semana pasada en una enriquecedora movilidad Erasmus+ en la ciudad portuguesa de Setúbal. Esta experiencia ha supuesto una "oportunidad única de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal que, sin lugar a dudas, dejará una impronta imborrable en nuestro alumnado", destacan desde el colegio moixentí. El proyecto Erasmus+ en el centro educativo está coordinado por la directora del colegio, Cristina Jorques.

Alumnos del CEIP Padre Moreno de Moixent en el viaje a Portugal con el programa Erasmus+. / CEIP Padre Moreno de Moixent

Durante su estancia en Portugal, visitaron dos centros educativos de la localidad, donde pudieron conocer de primera mano su organización, su funcionamiento y diferentes metodologías de enseñanza. Fue especialmente interesante observar como trabajan en las aulas, los recursos que utilizan y la importancia que dan al aprendizaje cooperativo y al desarrollo de competencias. Además, el alumnado de Moixent tuvo la oportunidad de interactuar con el alumnado portugués, compartir experiencias y comprobar que, aunque existan diferencias culturales y lingüísticas, la educación y la ilusión para aprender les unían.

La movilidad también incluyó actividades culturales que complementaron la formación académica. Uno de los momentos más especiales fue la visita al delfinario de Setúbal, donde aprendieron sobre la biodiversidad marina y la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente. Esta actividad permitió reforzar valores como la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica, remarcan desde el colegio.

Así mismo, realizaron una visita a Lisboa, una ciudad "llena de historia, cultura y tradición. Pasear por sus calles, descubrir sus monumentos y conocer parte de su patrimonio histórico supuso una experiencia muy enriquecedora que amplió su visión del mundo y fomentó su curiosidad por otras realidades".

Más allá de los aprendizajes académicos, esta movilidad ha favorecido la autonomía, la convivencia, la tolerancia y la apertura a nuevas culturas. "Erasmus+ no es solo un programa educativo, sino una puerta al mundo que permite a nuestro alumnado desarrollar competencias clave para su futuro personal y académico", afirman.

Noticias relacionadas

Desde el CEIP Padre Moreno han agradecido a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta experiencia. "Continuamos apostando por una educación abierta, inclusiva y europea que ayude a nuestro alumnado a crecer como personas y como ciudadanos del mundo", concluyen.