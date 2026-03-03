Depedro y Rayden llevan a Ontinyent sus nuevos proyectos dentro del Festival Nòmade

Los conocidos artistas Depedro y Rayden llevarán a Ontinyent sus nuevos proyectos musicales dentro del festival Nómade, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en diferentes municipios con una combinación de conciertos de pago, actuaciones de acceso libre y propuestas vinculadas a la gastronomía y al producto de proximidad.

La regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent y vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha destacado que “después del éxito de la anterior edición, volveremos a tener este ciclo de conciertos promovido y organizado con apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputación de València. Es una acción que combina música y gastronomía para atraer un turismo amable, tranquilo y de calidad a zonas de interior como la nuestra”, señalaba.

En el caso de Ontinyent, el sábado 2 de mayo concentrará buena parte de la programación. Durante la mañana y el mediodía, el Mercado Gastro(Arte)Sano acogerá la actuación de Micromambo, formación integrada por Jairo Zavala (Depedro), Martín Bruhn y Héctor Rojo (Sr. Mañana). El proyecto nace como una propuesta con una sonoridad propia, que mantiene el carácter que ha definido la trayectoria de Depedro, pero desde un formato más colectivo. Depedro inició su carrera en 2008 con el disco homónimo, grabado en Tucson con la banda norteamericana Calexico. Desde entonces, su trayectoria lo ha llevado a actuar en Europa, América, África, Asia y Oceanía, y a publicar sus trabajos en más de treinta países.

Experiencias culturales singulares

Ya por la noche, la Glorieta de Ontinyent será el escenario de los conciertos principales de la jornada, entre los cuales destaca Chiquita Movida, la nueva etapa artística de Rayden. Después de anunciar en 2023 su retirada y despedirse de los escenarios en 2024, el artista madrileño ha retomado la actividad musical en 2026 con este proyecto grupal, que comparte con Mediyama y Skiz. Chiquita Movida ha publicado recientemente el disco “Alta vaina” y el EP “Gastos de *Gestión”, y ha ampliado su propuesta con la producción de una película estrenada en salas de cine a principios de año. Paralelamente, David Martínez Álvarez continúa desarrollando su faceta literaria y participando en iniciativas culturales.

Natàlia Enguix incide en el hecho que el festival encaja en una estrategia de promoción de la ciudad basada en la captación de un público interesado en "experiencias culturales singulares", en espacios patrimoniales y entornos naturales, y en una oferta gastronómica vinculada al producto local y a los vinos de la zona. Las entradas para los conciertos de la noche del 2 de mayo a la Glorieta de Ontinyent se encuentran ya en la venta a través del web oficial del festival, con un primer tramo promocional a precio reducido. Igualmente, se ha habilitado un plan de movilidad con rutas de autobús desde varios puntos de la región para facilitar una asistencia cómoda y sostenible.