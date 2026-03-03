Las empresas de la Costera y la Vall d'Albaida firman 240 contratos más que hace un año

Labora ha actualizado las estadísticas oficiales que definen el mercado laboral de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, con datos contabilizados al cierre del mes de enero. Destaca, a grandes rasgos, que en la Costera y la Vall se han firmado 240 contratos más que los registrados en enero del 2025. A su vez, cabe reseñar que el desempleo baja en la Costera y la Canal respecto al mes anterior, mientras sube levemente en la Vall d'Albaida.

Así, en la comarca de la Costera residen un total de 3954 personas sin empleo. Dicha cifra confirma que hay 26 parados registrados menos respecto al mes anterior y 301 menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso mensual del 0’65% y una disminución interanual del 7’07%.

En la Vall d’Albaida, por su parte, quedaron registrados en las listas del paro un total 4.477 vecinos al cierre del segundo mes de año. Dicha cifra supone que hay 22 parados más que en el mes anterior y 290 menos que en el 2025. Es decir, se registra un incremento mensual del 0’49% y un descenso anual del 6’08%.

En la Canal de Navarrés, por su parte, hay 796 desempleados: hay 14 parados menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 12’72%.

Por lo que respecta a la construcción, en la Costera se han registrado 1137 contratos, lo que ha supuesto 101 contratos más que en el 2025 es decir un 9’75 % de incremento. Por géneros, en la Costera 519 contratos, el 45’65%, se han realizado a mujeres y 618, el 54’35%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 532 contratos y la contratación temporal es de 601 contratos, lo que significa un 46’79% y 52’86% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 64’20% y el 35’80% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1710 contratos, lo que ha supuesto 139 contratos más que en el 2025 es decir un 8’85% de aumento interanual. Por géneros, en la Vall 761 contratos, el 44’50%, se han realizado a mujeres y 949, el 55’50%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 853 contratos y la contratación temporal es de 854 contratos, lo que significa un 49’88% y 49’94% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 57’95% y el 42’05% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 509 contratos, lo que ha supuesto 109 contratos menos que en el 2025 es decir un 17’64% de descenso interanual. Por géneros, en la Canal 229 contratos, el 44’99%, se han realizado a mujeres y 280, el 55’01%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 94 contratos y la contratación temporal es de 415 contratos, lo que significa un 18’47% y 81’53% respectivamente.

La "fortaleza" del mercado laboral

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, afirma que "los datos de este mes muestran la fortaleza de nuestro mercado laboral con un descenso del paro y más contratación que el año pasado en general en las tres comarcas, en un mes de baja actividad, además de más calidad ya que casi la mitad de la contratación es indefinida".

"Por tanto, es imprescindible seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar de una vez la reducción de la jornada. A pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo. En primer lugar, persiste un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por ello, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo", prosigue el portavoz sindical.

"Por otro lado, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario sigue siendo un reto urgente ante los cambios tecnológicos y sociales. UGT impulsará la implantación de las 37,5 horas semanales para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Por último, los resultados positivos de la economía y los beneficios empresariales deben traducirse igualmente en mejoras para la población trabajadora. En este contexto, UGT celebra la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros en 14 pagas, una medida clave para garantizar que las personas trabajadoras con menores ingresos se beneficien de los frutos de la expansión económica", apostillan desde el sindicato.