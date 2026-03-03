Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escola BMX del CC Ontinyent sube al podio en la Copa valenciana de Enduro BTT

Quim Blasco queda segundo en categoría Promeses en la prueba celebrada en Geldo

Un ciclista de la Escola BMX del CC Ontinyent durante una prueba.

Lluis Cebriá

Ontinyent

La Escola de BMX del Club Ciclista Ontinyent volvió a demostrar su buen momento de forma con una destacada actuación en dos pruebas disputadas el pasado fin de semana dentro del calendario autonómico de BTT. El club subió al podio en la segunda prueba de la Copa de la Comunitat Valenciana de Enduro BTT, en la que Quim Blasco quedó segundo.

Quim Blasco, del CC Ontinyent, en el segundo puesto del podio.

La prueba de la Copa valenciana de Enduro BTT se celebró el pasado sábado en Geldo, con un trazado especialmente técnico y exigente, que combinaba descensos con zonas de piedras, troncos y tramos de gran dificultad. Pese a poder realizar pocas bajadas de entrenamiento, el joven corredor ontinyentí Quim Blasco completó una actuación muy sólida que le permitió subir al segundo cajón del podio, con una meritoria segunda posición en categoría Promeses.

Un ciclista de la Escola de BMX del CC Ontinyent durante una prueba.

La Escola de BMX del CC Ontinyent también estuvo presente el pasado domingo en la Copa d'Alacant BTT Kids, que tuvo lugar en Pego. Hasta allí se desplazaron Quim Blasco y Pau Blasco para disputar la segunda prueba de la Copa alicantina. El circuito, muy completo y adaptado a las categorías de base, incluía obstáculos naturales, rock garden y diferentes zonas técnicas que pusieron a prueba la habilidad de los participantes.

En esta competición, Pau Blasco finalizó la carrera en el puesto 11 de la categoría Promesa de primer año, mientras que Quim Blasco consiguió la cuarta posición en Promesa de segundo año, quedándose a las puertas del podio.

Un ciclista de la Escola de BMX del club de Ontinyent en plena competición.

Desde el club de Ontinyent destacan la "progresión constante" de los corredores y ponen en valor "el trabajo de formación que se realiza desde la escuela, donde el principal objetivo es fomentar el ciclismo base, tanto en BTT como en BMX, como una alternativa deportiva saludable y formativa para los más pequeños", resaltan.

Las próximas competiciones del calendario serán el próximo 21 de marzo en Vilafamés y el 29 de marzo en Villar del Arzobispo.

Teorías conspirativas, ideología ultra y abusos: la caída del falso rescatador de niños en la Canal de Navarrés

El PP de Xàtiva critica el pago de 275.000 euros en intereses por la ayuda perdida para reformar el ayuntamiento

El ontinyentí Jaume Gironés se proclama subcampeón de España de duatlón

Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal

Los trabajadores denuncian impagos de cuatro nóminas en la residencia de Adispec en Enguera

Triplete para el setabense Xavier Ureña en los premios a los mejores 'ninots' infantiles de Gandia y Xàtiva

L’Olleria renovará el parque Beat Pare Ferreres con una inversión de 300.000 euros financiada por la Diputació

