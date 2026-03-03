Las Jornadas de Memoria Democrática en Xàtiva abordan la Transición valenciana y el movimiento obrero

El Ayuntamiento de Xàtiva ha impulsado una nueva edición de las Jornadas de Educación y Memoria «La memoria democrática en nuestras comarcas», una iniciativa que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo con el objetivo de reflexionar sobre el pasado reciente y reforzar el compromiso institucional con la memoria democrática. Todas las sesiones tendrán lugar en el Centre Cultural Xàtiva (CCX), situado en la calle del Palasiet, 15.

Las jornadas comenzarán el viernes 27 de marzo a las 16 horas con la apertura institucional. A continuación, a las 16.30 horas, el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Sisinio Pérez Garzón, ofrecerá la conferencia «Memoria democrática e historia crítica: los desafíos para su enseñanza». Y para concluir la jornada, a las 18.00 horas, tendrá lugar la mesa redonda «Violencia y hegemonía en la Transición valenciana: la estrategia anticatalanista», con la participación de Vicent Flor y Borja Ribera.

El sábado 28 de marzo, la programación comenzará a las 9.30 horas con la ponencia «Los laboralistas y el resurgir del nuevo movimiento obrero», a cargo del abogado laboralista y testigo directo Héctor Maravall. Tras una pausa, a las 11.00 horas, Javier Tébar, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad de Barcelona, abordará la ponencia «Trabajo, protesta y democracia: las huelgas de 1976 como motor de cambio político en España». A las 12.15 horas está prevista una mesa de testimonios sobre la lucha sindical, vecinal y política del tardofranquismo y la Transición en Xàtiva, que contará con la participación de Lolita Benet Pérez, Tere Marco Hernández y Mercè Climent Vivancos.

Reconocimiento a las víctimas del franquismo en Xàtiva, en 2025. / A.X.

Reconocimiento a las víctimas del franquismo

Un momento especial de estas jornadas será el acto de reconocimiento a las víctimas del franquismo, que se celebrará a las 13.15 horas frente a la escultura «En defensa de la vida», en la avenida de las Corts Valencianes. La jornada se completará con una comida (previa inscripción) y una visita guiada a las 16.00 horas a la exposición sobre el tardofranquismo y la Transición en el Espai Cultural Sant Domènec y en el Museu de Belles Arts – Casa de l’Ensenyança. También será necesaria inscripción previa.

El concejal de Memoria Democrática, Alfred Boluda, ha destacado que «estas terceras Jornadas de Memoria quieren ser, como en ediciones anteriores, una herramienta para que el profesorado pueda trabajar los contenidos de memoria democrática en el aula según marca la ley educativa». Y ha añadido: «Paradójicamente, la Conselleria de Educación no ha querido certificarlas como actividad formativa para los participantes. Además, la importancia social de esta tarea hace que estas jornadas estén abiertas al público general».

Las jornadas están coorganizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva y la Xarxa d’Educació i Memòria, con el trabajo de Rafael Oriola, Guillem Ribes, Luis Botello y Alfred Boluda.