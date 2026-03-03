L’Olleria renovará el parque Beat Pare Ferreres con una inversión de 300.000 euros financiada por la Diputació

L’Olleria renovará el parque Beat Pare Ferreres, uno de los espacios más frecuentados por las familias de la localidad, por niños y niñas que hacen uso diario de los juegos infantiles, pero en el que varios elementos de estos juegos presentan un deterioro que obligan a renovar el espacio para mejorar la seguridad. La actuación, licitada por 302.422 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 4 meses, cuenta con financiación del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València.

Zona de juegos infantiles del parque Beat Pare Ferreres de l'Olleria. / Levante-EMV

El parque infantil presenta varios elementos con desperfectos que requieren de su sustitución por otros nuevos. Hay toboganes con grietas, mecedoras con piezas sueltas o desgastadas, superficies de seguridad en mal estado, que “pueden suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios más pequeños”, alerta la memoria del proyecto. Además, la zona carece de una iluminación adecuada y, en horas de poca luz, hace que el parque “sea poco seguro y prácticamente intransitable a partir de cierta hora”, reconocen, añadiendo que esas condiciones “limitan su uso”.

Por ello, la actuación plantea la renovación de las zonas de juegos infantiles y la mejora de la iluminación del parque, con una superficie de actuación en la zona de juegos de 650 metros cuadrados. Por su parte, la adecuación de la iluminación abarcará una superficie de 8.163 metros cuadrados, ya que incluye espacios ajardinados y otras zonas, además de la de juegos infantiles. Los trabajos se centrarán en la sustitución de los juegos existentes por otros más completos, inclusivos y accesibles. Así, se incorporarán un carrusel inclusivo, castillos con acceso mediante plataformas escalonadas, asientos inclusivos y paneles a diferentes alturas, detalla el proyecto, para que “al menos el 50% de las tipologías de juego sean accesibles o dispongan de elementos accesibles”. Además, se diseñarán itinerarios peatonales accesibles que conectarán el viario público, desde la avenida Beat Juan Bautista Ferreres con el área de juegos infantiles, sin barreras arquitectónicas ni cambios de nivel que impiden el acceso. También se instalará pavimento continuo de caucho en toda el área de juegos para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas.

Las obras también renovar la instalación de alumbrado del parque, sustituyendo las luminarias existentes por otras más eficientes, y la mejora de la uniformidad y niveles de iluminación, especialmente en el área infantil. También se adecuará la instalación eléctrica existente del alumbrado exterior, para adecuarla a la normativa de seguridad eléctrica y de eficiencia energética. En este sentido, se sustituirán las luminarias actuales por otras con tecnología led de alta eficiencia, con ópticas adecuadas para espacios peatonales y de juego infantil, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica, detalla el proyecto. Además, se creará un circuito específico e independiente para la iluminación del área infantil, que permitirá “un mejor control horario y de uso, mejorando la seguridad y el aprovechamiento de la instalación”, subrayan.

Desde l’Olleria ponen de manifiesto que el parque Beat Pare Ferreres es un espacio muy utilizado por el vecindario y que es un espacio público con “una función social y educativa muy importante, puesto que fomenta el juego, la convivencia y la actividad física al aire libre”.