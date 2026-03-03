El Museu del Tèxtil de Ontinyent prorroga la exposición "Tráfico de modas" ante su buena acogida
El complejo programa nuevas actividades, entre las que figuran varias visitas guiadas y una jornada de “Museus en família”
El Museo del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ubicado en Ontinyent, ampliará hasta el próximo 30 de abril la exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, ante la buena acogida que está registrando desde su inauguración en noviembre.
Las visitas organizadas realizadas hasta ahora han contado con un alto porcentaje de asistencia, con sesiones casi completas, un hecho que confirma el interés que está despertando esta muestra dedicada a una de las iniciativas creativas más singulares de los años 80 vinculadas al diseño y al sector textil.
La exposición, organizada por la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y con la colaboración del Archivo Valenciano del Diseño, el Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputación de València y la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, reúne piezas icónicas, esbozos originales, fotografías de desfiles, retratos familiares, material gráfico y audiovisual, así como una selección de patrones y camisetas originales que marcaron la identidad visual de la firma impulsada por los hermanos Mariscal.
La regidora de Turismo y Museos del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, explica que “con motivo de la ampliación, hemos preparado nuevas actividades para continuar dinamizando la muestra y facilitar que nuevos públicos puedan descubrirla”. En cuanto a las visitas guiadas, se han programado tres nuevas fechas: los miércoles 11 de marzo, 25 de marzo y 22 de abril. Estas sesiones permitirán profundizar en el contexto cultural y creativo del periodo 1980-1992 y conocer de cerca los detalles y anécdotas de la trayectoria de la marca.
Museos en familia
Además, el sábado 25 de abril volverá la propuesta “Museus en Família”, una actividad pensada para que grandes y pequeños puedan disfrutar conjuntamente de la exposición con una experiencia adaptada al público familiar.
Por otro lado, dentro de la programación de abril de “Majors Actius”, el 18 de abril el Museo acogerá la II Jornada sobre Trabajos Tradicionales. En el marco de esta iniciativa también se ha previsto una visita guiada a la exposición “Tráfico de Modas” a las 11.30 horas. Mª José Alhambra animaba a la ciudadanía y a las personas visitantes a aprovechar esta ampliación para descubrir o redescubrir una muestra que ofrece un recorrido circular y cronológico por los inicios familiares del proyecto, su consolidación en la escena creativa estatal y su cierre en 1992, en un destacado momento cultural y de transformación del sector textil.
