Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

El ontinyentí Jaume Gironés se proclama subcampeón de España de duatlón

El deportista del Club Triatló Ontinyent consigue la plata en categoría juvenil en la competición celebrada en Cáceres

Celia de Llago queda segunda en el Autonòmic de Vilafranca del Cid

Jaume Gironés cruzando la meta en segunda posición en el Campeonato de España de Duatlón.

Jaume Gironés cruzando la meta en segunda posición en el Campeonato de España de Duatlón. / @carlos_triathlon

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Club Triatló Ontinyent consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España de Duatlón, disputado el pasado fin de semana en Cáceres. La Escola del club estuvo representada por los deportistas Jaume Gironés, Hugo Penadés y Blai Boscà.

Jaume Gironés, con la medalla de plata, en el podio del Campeonato de España de Duatlón.

Jaume Gironés, con la medalla de plata, en el podio del Campeonato de España de Duatlón. / @carlos_triathlon

Jaume Gironés se proclamaba subcampeón y se colgaba la plata. Gironés quedaba segundo en la prueba en categoría juvenil, necesitando solo 1 hora, 1 minuto y 38 segundos para completar un duatlón formado por 5.160 metros de carrera a pie, 19’4 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de carrera a pie. El ganador de la prueba, con solo 46 segundos de ventaja sobre el ontinyentí, fue Rafael Jesús Sánchez, del Club Cerro Puerta Impulse Tri de Jaén.

Noticias relacionadas

Jaume Gironés, durante el Campeonato de España de Duatlón, en Cáceres.

Jaume Gironés, durante el Campeonato de España de Duatlón, en Cáceres. / @carlos_triathlon

Deportistas del Club Triatló Ontinyent en el Campeonato de España.

Deportistas del Club Triatló Ontinyent en el Campeonato de España. / @carlos_triathlon

Por otra parte, el Club Triatló Ontinyent también estuvo presente en el Campionat Autonòmic, celebrado el pasado fin de semana en Vilafranca del Cid (Castelló de la Plana). La prueba era puntuable para la fase autonómica de los Jocs Esportius organizados por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, y el club ontinyentí estuvo presente con 9 deportistas. Celia de Llago, en la categoría juvenil, consiguió la segunda posición.

Celia de Llago, a la izquierda, tras quedar segunda en el Autonòmic de Vilafranca.

Celia de Llago, a la izquierda, tras quedar segunda en el Autonòmic de Vilafranca. / Club Triatló Ontinyent

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  3. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  4. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  5. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  6. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
  7. Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València
  8. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más

Teorías conspirativas, ideología ultra y abusos: la caída del falso rescatador de niños en la Canal de Navarrés

Teorías conspirativas, ideología ultra y abusos: la caída del falso rescatador de niños en la Canal de Navarrés

El PP de Xàtiva critica el pago de 275.000 euros en intereses por la ayuda perdida para reformar el ayuntamiento

El PP de Xàtiva critica el pago de 275.000 euros en intereses por la ayuda perdida para reformar el ayuntamiento

El ontinyentí Jaume Gironés se proclama subcampeón de España de duatlón

La Escola BMX del CC Ontinyent sube al podio en la Copa valenciana de Enduro BTT

Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal

Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal

Los trabajadores denuncian impagos de cuatro nóminas en la residencia de Adispec en Enguera

Los trabajadores denuncian impagos de cuatro nóminas en la residencia de Adispec en Enguera

Triplete para el setabense Xavier Ureña en los premios a los mejores 'ninots' infantiles de Gandia y Xàtiva

Triplete para el setabense Xavier Ureña en los premios a los mejores 'ninots' infantiles de Gandia y Xàtiva

L’Olleria renovará el parque Beat Pare Ferreres con una inversión de 300.000 euros financiada por la Diputació

L’Olleria renovará el parque Beat Pare Ferreres con una inversión de 300.000 euros financiada por la Diputació
Tracking Pixel Contents