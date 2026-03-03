El ontinyentí Jaume Gironés se proclama subcampeón de España de duatlón

El Club Triatló Ontinyent consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España de Duatlón, disputado el pasado fin de semana en Cáceres. La Escola del club estuvo representada por los deportistas Jaume Gironés, Hugo Penadés y Blai Boscà.

Jaume Gironés, con la medalla de plata, en el podio del Campeonato de España de Duatlón. / @carlos_triathlon

Jaume Gironés se proclamaba subcampeón y se colgaba la plata. Gironés quedaba segundo en la prueba en categoría juvenil, necesitando solo 1 hora, 1 minuto y 38 segundos para completar un duatlón formado por 5.160 metros de carrera a pie, 19’4 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de carrera a pie. El ganador de la prueba, con solo 46 segundos de ventaja sobre el ontinyentí, fue Rafael Jesús Sánchez, del Club Cerro Puerta Impulse Tri de Jaén.

Jaume Gironés, durante el Campeonato de España de Duatlón, en Cáceres. / @carlos_triathlon

Deportistas del Club Triatló Ontinyent en el Campeonato de España. / @carlos_triathlon

Por otra parte, el Club Triatló Ontinyent también estuvo presente en el Campionat Autonòmic, celebrado el pasado fin de semana en Vilafranca del Cid (Castelló de la Plana). La prueba era puntuable para la fase autonómica de los Jocs Esportius organizados por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, y el club ontinyentí estuvo presente con 9 deportistas. Celia de Llago, en la categoría juvenil, consiguió la segunda posición.