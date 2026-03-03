El PP de Xàtiva critica el pago de 275.000 euros en intereses por la ayuda perdida para reformar el ayuntamiento

El Partido Popular de Xàtiva ha arremetido contra el equipo de gobierno después de que el Ministerio de Vivienda haya confirmado la propuesta de liquidación provisional que obliga al ayuntamiento a devolver 3.119.007,18 euros, incluyendo 274.490,89 euros en intereses de demora al 4,0625 %, por no ejecutar la rehabilitación del edificio consistorial con fondos del programa PIREP.

La ayuda fue concedida en junio de 2023 y el importe íntegro, 2.844.516,29 euros, fue transferido de forma anticipada en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, según denuncia el PP, el gobierno municipal no ha ejecutado el proyecto ni cumplido el objetivo de la subvención, lo que ha provocado el reintegro total y la generación de intereses durante 868 días.

A esta situación se suma otro dato que el Partido Popular considera "especialmente grave": el ayuntamiento adjudicó previamente un contrato menor por 17.991,49 euros (IVA incluido) para la redacción y presentación del proyecto a las ayudas Pirep. Ese gasto, destinado a preparar la solicitud que finalmente obtuvo financiación, “ha acabado en la papelera”, ya que la obra no se ejecutará.

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha calificado la situación como “la factura de la incompetencia” y ha sido contundente en sus declaraciones:“Han tenido casi tres millones de euros en la cuenta desde 2023 y no han sido capaces ni de empezar las obras. Ahora devolvemos el dinero íntegro y además pagamos casi 300.000 euros en intereses. Es una gestión irresponsable que pagan todos los setabenses.”

Sanchis ha insistido en que no se trata de "un imprevisto externo" sino de "una falta de planificación y ejecución": “No es mala suerte. Es incapacidad de gestión. Cada error del alcalde lo pagamos con nuestros impuestos. Primero 18.000 euros por redactar un proyecto que no se ejecuta, después casi 300.000 euros en intereses por no hacer nada.”

Desde el Partido Popular consideran que este episodio refleja un modelo de gobierno que “anuncia proyectos, presume de fondos europeos, pero no es capaz de materializarlos”. Además, recuerdan que los intereses seguirán aumentando hasta que se formalice la liquidación definitiva y se realice el reintegro efectivo.

El PP ha anunciado que exigirá "explicaciones" en el próximo pleno municipal y reclamará "responsabilidades políticas" por la pérdida de una inversión estratégica para la ciudad y por el sobrecoste derivado de la falta de ejecución.

El gobierno destaca la recuperación de 750.000 euros del IVA para inversiones

Por su parte, desde el equipo de gobierno sostienen que "el Partido Popular de Xàtiva ha vuelto a demostrar que prefiere el titular fácil y la confrontación política antes que la defensa seria de los intereses de la ciudad". "Su nota sobre el PIREP es un ejercicio de simplificación interesada, en el que se omite información clave y se construye un relato parcial", aseguran fuentes municipales a través de un comunicado de respuesta.

"La renuncia al programa PIREP no es fruto de ninguna negligencia, sino de una decisión responsable basada en informes técnicos claros. Ejecutar el proyecto dentro de los plazos impuestos —sin las ampliaciones que se habían solicitado por la complejidad de la actuación— comportaba un riesgo económico que podía alcanzar hasta los 3,5 millones de euros para las arcas municipales (dinero que no se ha pagado por parte municipal, sino que se ha devuelto al Ministerio). Asumir esa posibilidad habría sido una imprudencia grave", sostienen

"El PP calla que la obra implicaba el cierre total del Ayuntamiento y el traslado temporal de más de 150 trabajadores, con la afectación directa a los servicios públicos que se prestan diariamente a la ciudadanía. Calla que la planificación exigida era incompatible con los plazos fijados. Calla que el deber de un gobierno es evitar riesgos inasumibles, no mirar hacia otro lado para evitar críticas", continúan las mismas fuentes.

"La realidad es clara: se ha optado por proteger la estabilidad económica municipal y priorizar proyectos estratégicos viables y necesarios como el Pla Edificant, el Pla Convivint o el desbloqueo del Pla de la Mesquita. Eso es gobernar con criterio", mantienen desde el ejecutivo local.

El consistorio hace hincapié en que la decisión "permite recuperar 750.000 euros correspondientes al IVA, que podrán destinarse a inversiones concretas para la ciudad, como la IX fase del Puig, acciones de promoción económica o mejoras de eficiencia energética en el edificio consistorial. Mientras tanto, el PP prefiere instalarse en el relato catastrofista, aunque eso suponga generar alarma y confusión", insisten

"Lo más preocupante no es la crítica —legítima en cualquier sistema democrático— sino la actitud. El Partido Popular de Xàtiva no está defendiendo la ciudad; está haciendo oposición a cualquier precio. Lo hemos visto también con el Palacio de Jusiícia en Santa Clara: en lugar de situarse al lado de los intereses municipales y exigir soluciones, han optado por utilizar cada dificultad como munición política", indican en el eqipo de gobierno.

En lo que respecta al contrato de 17.991,49 euros para la redacción del proyecto del PIREP, el ejecutivo local se muestra "sorprendido profundamente" por "el nivel de escándalo que intenta generar el Partido Popular". "Se llevan las manos a la cabeza por una inversión técnica de cerca de 18.000 euros —necesaria para poder optar a una convocatoria competitiva y que, de hecho, consiguió la financiación— pero, en cambio, guardan un silencio absoluto cuando se llegaron a invertir hasta 1,5 millones de euros en la redacción del proyecto del Palau de Justícia en Santa Clara, una actuación que contaba con el visto bueno de todas las administraciones implicadas y que ahora, por una decisión política de su propio partido, se encuentra en la cuerda floja. Ese doble rasero evidencia que no estamos ante una preocupación real por los recursos públicos, sino ante una estrategia partidista selectiva según convenga al relato político del PP", remarcan.

"Xàtiva necesita rigor, responsabilidad y lealtad institucional. Lo que no necesita es una oposición que amplifique problemas, oculte datos relevantes y anteponga la estrategia de partido al interés general. Este gobierno continuará tomando decisiones pensando en la ciudad, aunque sean decisiones que el PP prefiera convertir en arma partidista. Por encima de cualquier titular, está la responsabilidad con Xàtiva y con sus vecinos y vecinas", zanjan desde el gobierno municipal.