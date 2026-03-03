Servicios Sociales aclara que ha pagado el concierto a Adispec "hasta diciembre"

Trabajadores de Adispec -entidad que gestiona una residencia, un centro de día y varias viviendas tuteladas en Enguera- han denunciado impagos de hasta cuatro meses en las nóminas. La situación ha causado que planteen una queja pública -tal y como adelantó Levante-EMV en su edición de ayer- y desde la entidad social apuntaron que "en muchos casos sí se ha abonado noviembre y diciembre. Y enero y marzo se pagarán en marzo, como en ejercicios anteriores".

Y hoy desde la conselleria de Servicios Sociales han explicado que "la Generalitat sí ha abonado el concierto hasta diciembre. La conselleria paga a la entidad y esta a sus trabajadores. También podemos confirmar que están a punto de percibir la subvención de enero. Puedo haber un desfase de mes y medio, pero la conselleria está abonando las cantidades acordadas".

A su vez, consultadas por el concierto que caduca en junio, las fuentes del ejecutivo autonómico consultadas comentan que "ya se ha confirmado que el concierto se va a prorrogar. Nosotros estamos cumpliendo con los pagos y las entidades han recibido una comunicación en la que se confirma la prórroga del concierto. Otra cosa es que no la hayan leído. Si los trabajadores no han cobrado lo debido, tendrán que reclamar a la empresa".

Cabe recordar que Juan García Sentandreu, abogado que actúa como letrado de la junta de Adispec, atribuyó el problema a los retrasos del Consell y afirmó que los pagos se regularizarán este mes: "Es un mal endémico del sector". Todo apunta a que todos los trabajadores que han lamentado los retrasos cobrarán los importes adeudados.