Los trabajadores denuncian impagos de cuatro nóminas en la residencia de Adispec en Enguera

Un grupo de trabajadores de Adispec -entidad social que gestiona una residencia, varias viviendas tuteladas y un centro ocupacional en la localidad de Enguera- ha denunciado públicamente la situación de impago que, según afirman, arrastran "desde el pasado mes de octubre". Los empleados afectados exponen que se les adeudan "cuatro meses de salario, además de la paga extraordinaria correspondiente" y aseguran que esta situación "está generando graves dificultades económicas y personales, al no poder hacer frente a gastos básicos como hipotecas, alquileres, suministros y alimentación".

Asimismo, sostienen que han intentado "obtener explicaciones y soluciones por parte de la dirección sin obtener, hasta el momento, una respuesta satisfactoria". Sitúan al frente de la entidad a Juan García Sentandreu, al que definen como "gerente de la asociación" y recuerdan sus vínculos con el partido de ultraderecha Vox. Así, Los empleados expresan su malestar por sus "contradicciones entre el discurso público de defensa de los trabajadores y la situación que están viviendo dentro de la propia organización".

Y subrayan su preocupación "por la estabilidad del servicio que se presta a personas con discapacidad, colectivo especialmente vulnerable". “Nuestro compromiso es con los usuarios y sus familias, que no tienen culpa de esta situación”, señalan desde el grupo de trabajadores, quienes recalcan que continúan desempeñando sus funciones con profesionalidad pese a las dificultades.

A su vez, los empleados no descartan emprender acciones legales o movilizaciones "si no se regulariza el pago de las nóminas en las próximas semanas". Asimismo, solicitan la intervención de las administraciones competentes "para garantizar tanto sus derechos laborales como la continuidad y calidad de la atención a los usuarios del centro".

"Es un mal endémico"

Juan García Sentandreu -abogado con un largo historial relacionado con partidos de ultraderecha- ha atendido a Levante-EMV y ha reconocido la situación de los impagos, aduciendo que es un "mal endémico" del sector: "Es algo que ocurre todos los años, los trabajadores lo saben. Hay una cláusula en su contrato al respecto. He sido gerente de Adispec, sí, pero ya no lo soy. Actualmente, soy letrado apoderado de la junta, aunque soy consciente de lo que pasa".

"Esta situación ocurre todos los años. Los trabajadores saben del desfase que hay a nivel administrativo por los impagos constantes de la Generalitat. Adispec es una asociación de familiares, no hay una empresa ni un empresario detrás. Luchamos y bregamos para tener la financiación necesaria. No se cobra nada a los usuarios y dependemos de las subvenciones, que llegan cuando llegan. De hecho, de forma reciente hemos enviado un escrito a la conselleria quejándonos por la situación", ha proseguido Sentandreu.

El portavoz de la junta de Adispec comentó que "de hecho, el concierto de este año que vence en junio y no está prolongado, es un sector con falta de seguridad en los pagos. Es un sistema deficitario. Dependemos de la administración y es importante que se cumplan los plazos. Este año, a 28 de febrero, la conselleria debería haber pagado enero, al menos. Y no lo ha hecho. Como, he dicho es un proceso endémico, que preocupa los trabajadores y a los usuarios", expuso.

El letrado ha explicado que "he confirmado que no tenemos una queja formal de ningún trabajador al respecto. Este año se ha a regularizar el pago durante la segunda semana de marzo. El año pasado se hizo el 12 de marzo y el anterior el 15. Además, me han dicho que sí se han abonado las nóminas de noviembre y diciembre a una parte de los trabajadores. El origen del problema es que se produce un arrastre. Pagamos las nóminas y a los proveedores cuando llega la subvención".

Sentandreu, que también es vicepresidente de la fundación destacó que "Hablamos de una entidad social con 55 años. Procuramos forzar a la administración a que cumpla. Hemos enviado un escrito de protesta de forma reciente. Somos los primeros interesados, somos unos meros transmisores. Cuando no hay pagos, la asociación presta el servicio igualmente".

Adispec gestiona en Enguera un centro ocupacional, una residencia mixta y un conjunto de viviendas tuteladas con más de 120 usuarios.

"La gente joven no se resigna"

Los trabajadores que denuncian los impagos prefieren, de momento, mantener el anonimato. Tal y como hace una exoperaria que estuvo varios años en Adispec hasta encontrar otro trabajo y ayer habló con este diario: "Recuerdo épocas donde los impagos sobrepasaban los cuatro meses, podías estar hasta medio año sin cobrar. Yo me marché tras encontrar otro puesto de trabajo. Creo que me fui y meses después cobré las nóminas atrasadas. Eso sí, he de decir que lo cobré todo, tarde pero todo".

"También creo que las quejas de ahora tienen cierta relación con un cambio generacional. La gente mayor se resigna, le dicen que 'el sistema es así' y aceptan. Pero la gente más joven ya no lo hace, la gente joven sí busca explicaciones cuando vive una injusticia como está en terreno laboral. Piden explicaciones y no dudan a la hora de actuar", expuso la extrabajadora de Adispec.