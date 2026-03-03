Tres municipios de la Costera se unen para ampliar la oferta de ocio juvenil

Los ayuntamientos de la Llosa de Ranes, l'Alcúdia de Crespins y Canals han decidido unir esfuerzos para poner en marcha un nuevo proyecto intermunicipal dirigido a la juventud, con el objetivo de coordinar y ampliar la oferta de excursiones y actividades de ocio a los tres municipios.

El regidor de Juventud de la Llosa de Ranes, Javier Camarasa, la regidora responsable de esta área de l'Alcúdia de Crespins, Marta Presencia, y el regidor de Canals, Javier Catalá, se reunieron recientemente para abordar esta iniciativa, que nace con la voluntad de reforzar la colaboración entre estos ayuntamientos, que ya organizan habitualmente de manera individual diferentes propuestas para jóvenes de sus respectivos municipios.

Con esta nueva propuesta se pretende "diversificar las actividades y crear un espacio compartido" que permitirá la convivencia y la participación entre jóvenes de las tres localidades. La previsión es que el programa podría empezar a partir del próximo mes de abril y, en estos momentos, se trabaja ya en la coordinación de una agenda de excursiones y actividades de ocio dirigida a la juventud de estos municipios.

El regidor Javier Camarasa ha valorado muy positivamente la iniciativa y ha destacado que esta colaboración «nos permitirá sumar esfuerzos y ofrecer una programación de actividades de ocio más atractiva y variada para todas las jóvenes y los jóvenes de nuestros pueblos».

Por su parte, Marta Presencia ha señalado que «trabajar de forma coordinada entre los tres municipios nos permite ampliar las opciones de ocio para los jóvenes y al mismo tiempo fomenta las relaciones entre jóvenes de diferentes localidades».

Javier Catalá ha manifestado que este programa intermunicipal «supone un paso adelante en las políticas de juventud de los tres pueblos y confiamos que la respuesta sea positiva». La previsión es que, si la experiencia funciona, se pueda consolidar y ampliar en futuras ediciones con nuevas propuestas y más actividades de ocio y culturales compartidas para ampliar la oferta juvenil de los tres municipios.