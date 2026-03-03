Triplete para el setabense Xavier Ureña en los premios a los mejores 'ninots' infantiles de Gandia y Xàtiva

Aunque este año ha decidido tomarse un respiro de la Sección Especial de las Fallas infantiles de Xàtiva, el artista setabense Xavier Ureña no descansa. Entre el viernes y el sábado, su taller conquistó un triplete de premios en los concursos que evalúan los mejores 'ninots' infantiles de Gandia y Xàtiva.

Especial reconocimiento merece la distinción que ha conseguido la obra de Ureña para la Falla Grau de Gandia, en una Sección Primera muy reñida en la que su creación se medía con otras piezas de un altísimo nivel. Su composición expuesta, que escenifica la parte china de la Ruta de la Seda, opta al indulto como mejor 'ninot' de las Fallas de Gandia, un galardón que se conocerá durante la semana grande de las fiestas.

En la capital de la Costera, el taller de Ureña se ha alzado con los primeros premios en las dos categorías en las que participaban sus trabajos: en Segunda ha ganado con la Falla Tetuán y en Tercera, con la Plaça del Mercat.

El artista se muestra "muy contento y muy satisfecho" con los resultados obtenidos, que le dan "ánimos para enfilar estos días que vienen", en los que está centrado en los últimos preparativos de los cinco montajes que este año tiene entre manos: uno en València, dos en Xàtiva, uno en Catarroja y el de Gandia. "En la Sección Primera de Gandia se manejan presupuestos bastante altos, el equivalente a una falla de Especial en Xàtiva, por eso nos ha hecho especial ilusión el premio", destaca Ureña.

La obra con el sello de Ureña que ha conquistado el primer premio de la sección Primera de Infantil en Gandia. / Levante-EMV

La Falla del Grau de Gandia que confeccionan el artista y su equipo aborda la historia de la seda. "Hemos estado muy cómodos: la temática da para mucha ornamentación. Hemos cuidado al máximo el ninot en toda la elaboración y hemos dado mucha importancia a los detalles. Creo que ese es uno de los puntos fuertes", explica el artista setabense, que en este 2026 también planta por cuarto año consecutivo la Falla de Cuba-Dénia, muy visitada por su situación.

Mayor apuesta por los monumentos

Preguntado por la situación del sector, Ureña responde con un "complicado, como siempre". Aunque el experimentado artista también pone en valor el hecho de que las comisiones están apostando cada vez más por los monumentos, después de unos años de cierto estancamiento. "A nivel de presupuestos estamos notando un incremento y eso nos está dando un aliciente para poder continuar y estar ahí. La competencia es cada vez más grande", señala Ureña.

Respecto a su decisión de no plantar este año en la categoría de Especial de Xàtiva, la atribuye a la necesidad de tomar distancia y rebajar la presión, especialmente marcada en su ciudad. "Hemos recibido muchas ofertas, pero en el taller necesitábamos un descanso. Hemos hecho una apuesta fuerte por las fallas de Gandia y Catarroja. En Xàtiva estamos muy contentos tanto con Tetúan como con la plaça del Mercat y vamos a competir al máximo en cada categoría. Con la primera comisión ya trabajé tres años, en dos de ellos logramos primeros premios, y he tenido muy buenas experiencias. En Mercat es el primer año que plantamos y estamos creando un muy buen vínculo", relata el artista.