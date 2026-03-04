Bocairent completa una gran faja de seguridad en una zona de la sierra de Mariola afectada por el incendio de 1994

La Concejalía de Medio Ambiente de Bocairent continúa desarrollando acciones del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de forma coordinada con ACIF Mariola Verda y con la financiación conseguida de otras administraciones. Así, por ejemplo, en la actualidad, está llevando a cabo una intervención estratégica en el seno del parque natural de la Sierra de Mariola, con una inversión de 37.259,58 euros financiados por la convocatoria 2024 de gestión forestal y prevención de incendios de la Diputación de València.

Las actuaciones se centran en la zona suroeste del término municipal, concretamente alrededor del camino de la Font Freda, un área en proceso de regeneración después del gran incendio del año 1994. Además, se trata de un punto de máxima importancia porque, tal y como recoge el propio Plan Local y remarca el personal de asistencia técnica en esta materia, “es el que ayudaría a controlar la evolución del fuego en la zona de poniente de la sierra de Mariola, marcada por la continuidad de la vegetación”.

Es, por eso, que ACIF Mariola Verda y el Ayuntamiento de Bocairent han estado trabajando en este proyecto durante varias anualidades, hasta llevar a cabo ahora la tercera fase y culminar así esta faja de seguridad considerada de primer orden. La actuación actual consiste en dos acciones: por un lado, los trabajos de silvicultura y desbroce en una franja de 40 metros a cada lateral del camino, y, por otro lado, el acondicionamiento del propio camino.

Reducir el riesgo de propagación del fuego

Según explica el personal técnico, “las fajas de seguridad son una herramienta fundamental en la estrategia de prevención, puesto que contribuyen a reducir el riesgo de propagación del fuego en la medida que disminuyen la carga vegetal y generan discontinuidades en el combustible”. Además, señalan: “El acondicionamiento del camino facilita el acceso de los medios de extinción e incrementa la seguridad de los efectivos en caso de que fuera necesario intervenir por una emergencia”.

El pasado jueves, el presidente de ACIF Mariola Verda, Vicent Silvestre; el concejal de Medio Ambiente, Ximo Carbonell, y el alcalde, Xavi Molina, pudieron comprobar de primera mano los resultados. Así, Carbonell afirmaba: “Esta actuación demuestra que los trabajos de prevención en Bocairent responden a un criterio planificado y coordinado, puesto que ahora finalizamos un proyecto estratégico desarrollado durante varias anualidades y fruto de la suma de esfuerzos de los profesionales de la materia, de la tarea capital de Mariola Verda y del esfuerzo de administraciones como la Diputación o el Ayuntamiento”.