Los coches mal aparcados vuelven a ocupar el hueco de los contenedores retirados de la entrada a Xàtiva

El cambio de hábitos ha sido fulminante. El 'goloso' espacio vacío que ha dejado en la Plaça País Valencià de Xàtiva la isla de contenedores recién retirada por el ayuntamiento ha sido rápidamente ocupado de nuevo por los coches mal estacionados, pese a la raya amarilla marcada en la acera.

Como informó Levante-EMV el viernes, la regidora del área de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria de Xàtiva, Maria Beltrán, anunció en el último pleno municipal que había dado la orden para trasladar de ubicación el conjunto de depósitos de basura que se instalaron en la rotonda de la principal entrada a la ciudad en el marco de la reordenación del sistema de recogida de residuos activada con la nueva concesionaria. Dicho y hecho, los contenedores regresaron el sábado a su anterior lugar, en la cercana plaza Pintor Guiteras.

Coches mal estacionados en la rotonda de la Plaça País Valencià donde hasta el sábado estaban instalados los contenedores. / Perales Iborra

En el pleno, el PP puso encima de la mesa las quejas que habían transmitido los "comercios molestos por la ubicación" y manifestó que la isla de contenedores no daba "una buena imagen para el turista" en el principal acceso al núcleo urbano de Xàtiva. La regidora responsable del área de residuos respondió que el ayuntamiento ha estado "intentando buscar la mejor solución, pero no podemos poner la isla de contenedores en las calles de alrededor, por lo que se reubicará donde estaba anteriormente, en la plaza Pintor Guiteras".

Desde que el cambio se ha materializado, ha vuelto a ser habitual ver coches estacionados incorrectamente en el lado de la Plaça País Valencià que recae al bloque donde se aloja la inmobiliaria Nidum o el restaurante chino Gran Muralla.