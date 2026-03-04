Ontinyent abre inscripciones para cinco visitas guiadas a refugios antiaéreos

El Ayuntamiento de Ontinyent, mediante la concejalía de Turismo, ha abierto inscripciones a un nuevo ciclo de visitas guiadas por los refugios antiaéreos de El Regall y Tortosa i Delgado durante los meses de marzo y abril. Serán un total de 5 visitas guiadas, el domingo 15 de marzo, jueves 19 de marzo, domingo 22 de marzo, sábado 28 de marzo y domingo 12 de abril. Estas visitas han sido organizadas por la concejalía de Cultura y Memoria Democrática en colaboración con la concejalía de Turismo y Museos.

Visitantes accediendo al refugio del Regall en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La regidora de Turismo, Mª José Alhambra destacaba el alta demanda que suelen tener estas rutas a los refugios, “espacios que ponen en valor elementos de nuestra historia, con la posibilidad, en el caso de Tortosa i Delgado, de contemplar un audiovisual sobre el papel de Ontinyent como ciudad acogedora durante la Guerra Civil y asistir a un simulacro de bombardeo”. Alhambra tenía palabras de agradecimiento para las concejalías de Cultura y Memoria Democrática por el apoyo a esta iniciativa.

Durante la guerra civil, la ciudad era uno de los núcleos industriales que reorientaron su producción a la fabricación de munición para atender la demanda de armamento de guerra, convirtiéndose en un posible foco de ataques ante los cuales se crearon doce de estos refugios, resaltan desde el consistorio. En la visita se podrá conocer el refugio de la antigua fábrica de Tortosa i Delgado y el refugio público del Regall, para descubrir sus características constructivas y conocer como se vivió la guerra civil en la población.

Noticias relacionadas

Los grupos tienen plazas limitadas para estas visitas gratuitas, que se llenan por orden de reserva en la oficina de Turismo al Palau de La Vila, llamando al teléfono 962916090 o dirigiéndose al correo electrónico turisme@ontinyent.es.