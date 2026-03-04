Ontinyent Participa alcanza el centenar de propuestas en tres días

“Ontinyent Participa”, el proceso de participación ciudadana impulsado por el Gobierno de Ontinyent, ha llegado en tan solo tres días al centenar de propuestas ciudadanas a www.ontinyentparticipa.es, dentro de la “fase propositiva” que se prolongará hasta el próximo 15 de marzo.

Agrupadas por la clasificación que se plantea en las bases del propio programa (carácter medioambiental, igualitario, educativo, de ocio o de mejora para la ciudad), destaca que el 53,3% de las iniciativas son sobre mejoras para la ciudad (infraestructuras, urbanismo, tráfico, asfalto, aceras, aparcamientos, iluminación, limpieza viaria, seguridad vial, autobús, etc.).

Seguidamente aparecen las propuestas de ocio (espacios recreativos, actividades por jóvenes, ludotecas, parques, deportes, auditorio, fiestas, zonas para niños, etc.) con un 28,3%. La tercera tipología con más propuestas es la medioambiental (arbolado, reciclaje, protección de la natura, limpieza de parajes, restos vegetales etc.) con un 9,8%, y, finalmente, aparecen las propuestas educativas (biblioteca, 'escoletas' infantiles, fomento del valenciano, etc.) con un 4,3%, y las de carácter igualitario (accesibilidad, conciliación familiar, ayudas a jóvenes, espacios inclusivos etc) también con un 4’3%.

Alumbrado e iluminación dominan

Agrupadas por semejanzas entre sus temáticas principales figuran 11 propuestas vinculadas a alumbrado; 10 propuestas sobre asfaltado, aceras y acondicionamiento de calles o caminos; 9 propuestas sobre espacios de ocio juvenil y recreativos; 6 propuestas sobre aparcamientos y zonas de estacionamiento; 5 propuestas sobre seguridad viaria y accesos para peatones; 4 propuestas sobre mascotas; 4 propuestas medioambientales específicas (arbolado y zonas verdes); 3 propuestas sobre limpieza y mantenimiento de parajes; 3 propuestas sobre instalaciones deportivas, y 2 propuestas sobre caminos peatonales, siente el resto únicas o de temas puntuales.

Noticias relacionadas

La regidora de ciudadanía, Inma López, ha valorado muy positivamente esta respuesta inicial, y ha animado a las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent “a sumarse y presentar sus ideas, puesto que el sistema es muy fácil y permite presentar planteamientos que si se ajustan en las bases del programa pueden hacerse realidad”, remarcaba.