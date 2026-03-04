Una pieza inspirada en la dana gana el Concurso Nacional de mujeres compositoras de La Primitiva Setabense

El sábado 28 de febrero tuvo lugar en el Gran Teatre de Xàtiva la fase final del II concurso nacional de composición orquestal para mujeres compositoras “Medina Xateba” organizado por la S.M. La Primitiva Setabense, donde se estrenaron las tres obras finalistas.

En esta ocasión, el jurado formado por la compositora Isabel Latorre, la musicóloga Sakira Ventura y el director Francisco Perales, seleccionaron por unanimidad como ganadora la obra “When the rain falls silent”, de la compositora natural de Onda Mª José Belenguer. Esta pieza en un solo movimiento estuvo inspirada por un poema de la escritora valenciana Carla Montó sobre la Dana de octubre de 2024, donde se reflexiona sobre la pérdida, la fortaleza y la dignidad humana. La compositora también añadió referencias al folklore setabense del bolero alto, pergeñando así una obra muy emotiva y sugerente.

El segundo puesto en el certamen de composición fue para la obra “Strange traveler”, de la compositora valenciana Sara Galiana, mientras que el tercer lugar lo ocupó la compositora y musicóloga catalana Anna Cazurra, con “Historias sureñas”. Las tres piezas sonaron gracias a la maestría en la dirección de Quique Montesinos Parra, que dirigió el gran trabajo de la orquesta de la Música Vella.

La organización del concurso ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, en concreto de la Concejalía de Mujer e igualdad y de Cultura y también de la Mancomunitat de La Costera -La Canal, así como también los patrocinios esenciales de Proventis Music, Caixa Popular y Recreativos Saetabis