Ricard Ribelles jugará el Top 10 Estatal de tenis de mesa

Semana exitosa para los jóvenes palistas de Llutxent. Los hermanos Ricard y Joel Ribelles consiguen destacados logros en las últimas competiciones de tenis de mesa. Ricard Ribelles jugará el Top 10 Estatal los próximos días 28 y 29 en Antequera (Málaga), una de las competiciones más importantes a nivel nacional, puesto que reúne solo los 10 mejores clasificados en el ranking. Actualmente, el palista de Llutxent es el número 8 de España en la categoría alevín, después de los buenos resultados acumulados la temporada pasada y esta.

A nivel autonómico, la semana empezaba con la Final Autonòmica dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, celebrada el pasado sábado a Alzira. Este año, por recomendación de la FTTCV, los hermanos Ricard y Joel Ribelles competían en Infantil, una categoría superior a la que les correspondería por edad. La final consiste en una liga entre los 6 finalistas clasificados. Ricard y Joel Ribelles, jugadores de la Alzira Tennis Taula, llegaron a la final en categoría infantil después de quedar Joel subcampeón provincial y Ricard 3.º clasificado el pasado 31 de enero en Requena, y después de disputar un duro top clasificatorio.

Ricard ganó 4 de los 5 partidos, igual que el campeón, pero como que había perdido contra este, quedó subcampeón. Joel fue el único que ganó al campeón, pero, a pesar de que compitió muy bien, finalmente quedó quinto.

Ricard, al CESA

Estos resultados han hecho que Ricard haya sido convocado por la Selecció Valenciana para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebrará del 2 al 5 de abril en Antequera. A esta competición solo acuden jugadores a partir de categoría infantil, lo que evidencia el logro de Ricard, que siendo alevín ha conseguido la convocatoria.