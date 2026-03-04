Subastan por 580.000 euros una masía de Ontinyent donde se proyectó un centro de día

Una propiedad «diferente» acaba de salir al mercado inmobiliario de la comarca de la Vall d’Albaida, enmarcado en un contexto generalizado de precios al alza y de oferta diversa dado el gran interés generado en la adquisición de todo tipo de inmuebles. Se trata de una parcela de una extensión considerable -más de 10.000 metros cuadrados en total- con varias edificaciones ya construidas y una zona natural, de pinar.

El inmueble está ubicado en una de las salidas de la localidad de Ontinyent y desde ayer se encuentra inmerso en una subasta pública, con un valor aproximado de tasación de 580.000 euros.

Todos los interesados en la adquisición de la finca o masía deben abonar una garantía en forma de 29.000 euros de depósito para acceder al proceso de compraventa. Por el momento, no hay pujas. Así se desprende de la documentación que se puede consultar en el portal de subastas públicas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ubicada en la partida de la Solana del término municipal de la capital de la Vall d’Albaida, la finca se define como destinada «a ensanches y el resto a cereales, secano. Dentro de su perímetro está emplazada una casa de labranza denominada Buena Vista». Sale a subasta pública por una ejecución hipotecaria respaldada por una entidad financiera. Arrastra una hipoteca cercana a los 350.000 euros y 87.000 euros en intereses de demora. Cantidad a tener en cuenta.

La parcela es una antigua edificación donde en su momento se proyectó un centro de día. Así se certifica en el convenio suscrito en 2012 entre el Ayuntamiento de Ontinyent y las dos mercantiles que pilotaban el proyecto: Dachorsan e Innovaciones Volans.

Así, la dotación proyectada comprendía dos localizaciones, de 6,909 y 2.709 metros cuadrados respectivamente. En el convenio suscrito se apuntan que «el desarrollo del proyecto comprenderá un módulo destinado a Centro de Día y otro destinado a Residencia. Se destinarán, aproximadamente, 2.200 m2 de techo a centro de día y 6.200 m2 de techo para el módulo residencial. El total serán de 9.100 m2 sobre rasante y 2.800 m2 aproximados de sótano destinado a dependencias auxiliares y aparcamiento. El conjunto residencial contará del orden de 120 habitaciones entre dobles y sencillas con capacidad para 180 personas». En el texto también se confirma que las firmas eran las responsables de urbanizar los alrededores, así como de gestionar los permisos y las licencias de obras. Sin embargo, el planteamiento no cuajó.

Consultados al respecto, desde el departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ontinyent explicaron que «para sacar adelante el proyecto, este tenía que ajustarse el plan parcial y unificar unas parcelas. Se firmó un convenio en 2012 con el objetivo de que el Ayuntamiento aprobara el cambio. El texto justificaba la acción de la administración, ya que aunque fuera una iniciativa privada se veía positivo para la ciudad que se hiciera en ese lugar una residencia, se consideraba de interés público».

«Un grupo inversor se quedó la parcela, presentó la idea, pero luego no lo llevaron adelante», apostillan las mismas fuentes. Desgraciadamente, no es algo inaudito. En muchas ocasiones se proyectan dotaciones que se quedan en el camino por diversas razones.

Noticias relacionadas

Restaurante

El proyecto del centro de día y la residencia no cuajó. De hecho, ayer fue imposible contactar con los responsables de la firma titular de los terrenos. Sin embargo, lo que sí acogió en su momento fue un restaurante, denominado «Buena Vista». De hecho, en la entrada de la parcela aún permanece unas placas identificativas del negocio, que no duró mucho. Así lo certifica Alfred Bernabeu, cronista local de Ontinyent: «Duró muy poco, no fue un proyecto de relevancia. Fue un proyecto de restauración que no tuvo proyección. No será recordado por muchos».