La tasa de mortalidad ya duplica a la de natalidad en la Canal de Navarrés

La población mayor supera desde hace años a la infantil. El progresivo envejecimiento poblacional, con una esperanza de vida cada vez mayor, más gente alcanza la década de los 80 y 90 años, incluyo las personas centenarias crecen, frente a las bajas tasas de natalidad, con cada vez menos nacimientos, confirma esa tendencia. Con ello, el crecimiento natural -la diferencia entre nacimientos y defunciones- se cierra cada año en números negativos en la mayoría de las comarcas. En la Canal de Navarrés, la tasa de mortalidad ya es más del doble que la de natalidad, según los últimos datos de las estadísticas del movimiento natural de la población publicadas por el IVE (Institut Valencià d’Estadística), que deja un crecimiento vegetativo negativo de -7,2%, en 2024. En la Costera y la Vall d’Albaida el dato también es negativo, aunque con un porcentaje menor. En la Costera, la comarca con menor tasa, el crecimiento es del -2,9%, y en la Vall es del -3,4%. Todas las comarcas de la Comunitat Valenciana presentaron en 2024 un crecimiento natural negativo.

La tasa bruta de natalidad en la Canal se situó en 5,4%, mientras que la de mortalidad llega al 12,7%. En la comarca se registraron 87 nacimientos -uno más que el año antes-, por 190 defunciones -23 menos que en 2023-, por lo que el crecimiento natural fue de -103 personas. En la Vall d’Albaida, con el dato negativo más alto entre las tres comarcas, el crecimiento natural fue de -275 personas, tras contabilizar 549 nacimientos (con una tasa de natalidad del 6,4%) y 824 defunciones (tasa de mortalidad de 9,4%). En la Costera, el crecimiento natural se saldó con -200 personas, con 461 nacimientos (tasa de natalidad del 6,1%) por 661 fallecimientos (tasa de mortalidad del 9,5%). En 2024, la Costera anotó 18 nacimientos menos que el año anterior, mientras que en la Vall vinieron al mundo 21 niños y niñas más. Por contra, en la Costera hubo 46 fallecimientos menos que en 2023, y en la Vall, 35 menos. Las comarcas con las tasas brutas de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) más elevadas son la Plana Baixa y la Ribera Alta, con un 7,3% cada una. Las comarcas con las tasas más bajas son el Rincón de Ademuz, con 4,1% y el Alto Mijares y los Serranos, con 4,4%. En cuanto a las tasas brutas de mortalidad, las más altas se registran en las comarcas más envejecidas, como el Rincón de Ademuz, 21,6%; el Alto Mijares, con 17,7%; y Alt Maestrat, con 16,1%. Las comarcas con una tasa menor son el Camp de Túria, con 6,9%; l’Horta Nord, con 7,5%; y Baix Vinalopó, con 7,5%.

Xàtiva, Ontinyent y Canals

En cuanto a municipios, Xàtiva y Ontinyent registran un crecimiento vegetativo similar, del -2%, mientras que Canals anota una tasa negativa ligeramente superior, con -2,3%. La estadística recoge los últimos datos del movimiento natural de la población en las localidades con más de 10.000 habitantes, que en los tres territorios se reduce a las capitales comarcales de la Costera y la Vall y a Canals. Esta localidad se apuntó la tasa de natalidad más elevada, con un 7,4%, aunque también la de mortalidad más alta, con un 9,7%. Xàtiva registró las tasas de natalidad y mortalidad más bajas, con un 6,1% y un 8,1%, respectivamente. Ontinyent anotó unos datos similares, con una tasa de natalidad del 6,2% y una tasa de mortalidad del 8,2%.

Ontinyent registró el mayor número de nacimientos y defunciones, y con ello, el crecimiento natural negativo más alto. Los alumbramientos ascendieron a 224, frente a 297 fallecimientos, dejando un saldo poblacional negativo de -73 personas. En Xàtiva hubo 186 nacimientos y 247 defunciones, con un saldo poblacional de -61 personas. Por su parte, Canals registró un saldo de población de -31 personas, tras producirse 100 nacimientos frente a 131 fallecimientos.