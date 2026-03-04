Tejero y el tirón de los polígonos de Xàtiva

Los polígonos de Xàtiva están de moda. Prueba de ello es que llevan varias semanas protagonizando noticias que atestiguan el excelente estado de forma por el que atraviesan a nivel de actividad.

Un buffet de sushi para 500 personas, un megagimnasio para 600 usuarios, nuevos concesionarios que revitalizan naves con un largo historial de abandono en la Ronda Sèquia de la Vila, ampliaciones millonarias de fábricas, complejos que se compran después de mucho tiempo a la venta...

Por si todos estos grandes proyectos no fueran suficientes, los polígonos de la capital de la Costera han sido el escenario de un acontecimiento de alcance nacional: el funeral y la incineración de los restos del golpista que asaltó pistola en mano el Congreso de los Diputados. Las decenas de periodistas que cubrieron el velatorio del infausto teniente coronel pudieron comprobar de primera mano el elevadísimo flujo de vehículos que transitan por el principal acceso a Xàtiva en un día laborable cualquiera (a la espera de la necesaria actuación pendiente para desviar parte del tráfico que se dirige al hospital). El cada vez más numeroso parque de automóviles que lo coloniza (casi) todo produce habituales aglomeraciones y atascos, mientras el precio de los parkings privados se ha disparado notablemente.

En el reverso de la moneda, en el núcleo urbano el comercio tradicional lo tiene cada vez más crudo para sobrevivir con la competencia de Internet y el auge del low cost que lo inunda todo. La decisión de la Conselleria de Justicia de cancelar el proyecto de los nuevos juzgados en el antiguo convento de Santa Clara para trasladarlo a una zona donde resulte más cómodo aparcar no parece que vaya a beneficiar mucho a los pequeños negocios del centro de la ciudad.

Si el criterio es desplazar el Palacio de Justicia al extrarradio, el coche será -una vez más- el gran beneficiado, en contra de las estrategias de movilidad sostenible por las que apuestan las grandes capitales en un escenario de lucha global contra el cambio climático y el colapso de las ciudades. Un informe del técnico de Movilidad del Ayuntamiento de Xàtiva remitido a la conselleria también advierte de que la medida podría perjudicar -una vez más- a los más desfavorecidos: personas que dependen del transporte público o que no pueden desplazarse en vehículo personal por sus problemas de movilidad.

Xàtiva tiene el segundo casco antiguo más grande de la Comunitat Valencia y un notable abanico de grandes inmuebles históricos que esperan una segunda oportunidad. La situación de la capital de la Costera no es comparable a la de otras localidades como Gandia o Alzira. El centro histórico de Xàtiva no puede convertirse en un mero parque de atracciones reservado a la contemplación turística. Mantener los servicios públicos en este punto debería ser una prioridad para todas las administraciones. Aunque aparcar resulte un poco incómodo.