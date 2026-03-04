Un tribunal popular juzga a un vecino de Xàtiva por colarse en casa de sus vecinos por la terraza

Un Tribunal Popular juzga a partir de este miércoles a un hombre acusado de entrar en la casa de sus vecinos sin permiso por la terraza, saltando a través de una pared medianera que divide ambas viviendas.

Los hechos denunciados, correspondientes con un presunto delito de allanamiento de morada, tuvieron supuestamente lugar hace dos años y medio, el 31 de agosto de 2023 en Xàtiva.

El inicio del juicio está señalado para este miércoles 4 de marzo a las 9 horas en la Audiencia Provincial de Valencia. La sesión está previsto que se retome y prosiga mañana jueves 5 de marzo con la declaración de testigos y la aportación de posibles pruebas.

El jurado deberá decidir si, sobre las 20.40 horas del 31 de agosto de 2023, el encausado accedió a la terraza de la vivienda colindante a la suya tras saltar la pared medianera que separaba ambas casas.

Determinar si no hubo consentimiento

El veredicto del Tribunal determinará si el hombre perpetró dicha acción ilícita sin el consentimiento del matrimonio que residía en el citado domicilio, en aquel momento vecinos contiguos del acusado que hoy se sienta en el banquillo.

