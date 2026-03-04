Xàtiva amplía las aceras y reordena el tráfico en la Fuente de los 25 Caños

Esta semana se han iniciado las obras de mejora del entorno de la Fuente de los 25 Cañosy las de adecuación del nuevo aparcamiento público de la calle Sant Vicent, dos actuaciones destinadas -según el ayuntamiento- a mejorar la movilidad, la seguridad viaria, la accesibilidad universal, la convivencia entre peatones y vehículos y la calidad del espacio público en el núcleo antiguo de la ciudad.

La intervención en la Fuente de los 25 Caños -datada de finales del siglo XVIII- contempla la reorganización del tráfico y la peatonalización de la calle lateral del entorno de la fuente, así como la ampliación de unos 70 metros cuadrados de la acera adyacente con el fin de facilitar la conexión con el Jardín del Beso y reducir el riesgo de accidentes provocado por los vehículos que bajan de Bixquert.

También se rebajarán las aceras en tres puntos para mejorar la accesibilidad.

La reorganización del tráfico se completará con la instalación de elementos de urbanismo táctico que permitirán separar los vehículos de los peatones, reducir la velocidad del tráfico e incrementar la seguridad.

17 nuevas plazas de zona verde en la parte trasera de la Seu

Por otro lado, también han empezado los trabajos para la construcción del nuevo aparcamiento público de la calle Sant Vicent, una actuación destinada a ampliar la oferta de estacionamiento al núcleo antiguo y mejorar la ordenación del tráfico en la zona trasera de la Seu. El parking contará con un total de 17 nuevas plazas de zona verde y se ubicará en un solar adquirido por el Ayuntamiento.

Como avanzó Levante-EMV, el proyecto incluye también la incorporación de mejoras para incrementar la seguridad vial y ciudadana, como por ejemplo la instalación de cámaras de seguridad, sensores de movimiento y un sistema de iluminación LED activado de manera coordinada con estos sensores. Este mecanismo permitirá advertir las personas usuarias de la presencia de peatones en las inmediaciones del acceso, facilitando así unas maniobras de entrada y salida más seguras.