Xàtiva sella las entradas de la casa natalicia de Vicente Boix tras quedar libre de okupas
La brigada municipal y la Policía Local han procedido a cerrar el acceso al inmueble de la plaza de la Seu después de confirmarse la marcha de sus moradores ilegales
La Brigada Municipal del Ayuntamiento de Xàtiva ha procedido a sellar las entradas y a asegurar la casa natalicia de Vicente Boix, situada en la emblemática plaza de la Seu, para evitar nuevas ocupaciones, una vez constatada la marcha de sus anteriores moradores ilegales.
El cierre del inmueble tuvo lugar este martes 3 de marzo a primera hora de la mañana. Los operarios de la brigada intervinieron acompañados por dos agentes de la Policía Local de Xàtiva.
El cuerpo de seguridad municipal había tenido previamente conocimiento de que la casa emplazada en el número 5 de la plaza Calixte III se encontraba vacía, sin nadie viviendo en su interior y con la entrada abierta. Un antiguo morador irregular había declarado que ya no pernoctaba en la vivienda desde hacía tiempo y que no tenía intención de regresar a la misma.
Aprovechando que el edificio se encontraba desocupado, la Jefatura de la Policía Local solicitó el cierre de la vivienda para asegurar la propiedad.
Antes de que la brigada municipal cumpliera con este cometido, los agentes de la Policía Local procedieron a efectuar una inspección ocular previa en el interior del inmueble y constataron que ni había nadie en su interior ni se registraban signos de vida reciente en el domicilio, confirmando así el testimonio del antiguo inquilino ilegal.
Cierre de puertas y ventanas
Los operarios municipales sellaron tanto la puerta principal como las ventanas de la primera planta para impedir la entrada de más intrusos en el inmueble históricamente ligado al periodista, historiador y cronista de València hasta 1848, Vicente Boix, que tiene cuatro plantas y una superficie construida de 155 metros cuadrados.
Como informó Levante-EMV, los moradores de la casa vandalizaron su interior y provocaron algunos alteracados que despertaron el malestar del vecindario. Las imágenes que circularon por redes sociales a finales de enero confirmaron el mal estado generalizado de la vivienda abandonada, con la puerta arrancada y con el interior lleno de escombros y trastos.
En la fachada aún permanece una placa recordando la figura de Boix y un mosaico en honor a la virgen. La asociación Casc Antic Digne i Viu llamó la atención sobre la ocupación de la casa y los incidentes causados por sus moradores, que se vieron envueltos en distintas trifulcas. El área Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva habló con los ocupantes de la vivienda para ofrecerles alternativas habitacionales.
Desde el consistorio setabense también anunciaron un requerimiento a los dueños del inmueble -que residen fuera de Xàtiva- para que reparen los desperfectos existentes. Los titulares del inmueble adyacente -el número 4- ya cuentan con varios avisos, ya que el edificio -con un candado en la puerta- también reviste una clara falta de mantenimiento. Las dos viviendas son de titularidad privada.
¿Quién fue Vicente Boix?
Vicente Boix y Ricarte (1813-1880) fue un destacado historiador, dramaturgo, poeta y periodista valenciano, considerado una de las figuras clave del Romanticismo en la Comunitat Valenciana.
Algunos puntos clave sobre su vida y legado:
Historiador oficial: Se le recuerda principalmente por ser el cronista oficial de la ciudad de València, cargo desde el cual documentó exhaustivamente la identidad y el pasado de la región.
Obra: Su trabajo más influyente es la Historia de la Ciudad y Reino de Valencia (1845), una obra de referencia para entender la evolución valenciana.
Perfil político y social: De ideología liberal radical, participó activamente en la vida política de su tiempo y fue redactor del diario El Huracán.
Carrera literaria: Cultivó diversos géneros, desde la novela histórica hasta el teatro y la poesía, formando parte del movimiento de la Renaixença valenciana.
Origen: Nacido en Xàtiva, procedía de una familia humilde y se formó inicialmente con los Escolapios, orden que abandonó tras diez años para dedicarse a las letras y la administración pública.
