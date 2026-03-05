Más de 50 horas sin parar de llover en las Comarcas Centrales

El mal tiempo no da tregua. Tras varios temporales por fuertes rachas de viento que han azotado la geografía valenciana durante las últimas semanas, esta semana se ha activado una alerta amarilla por lluvias. Los datos avalan que en muchos municipios se están registrando ya más de dos días con lluvias constantes. En ocasiones son precipitaciones muy débiles, pero la dinámica se confirma: no para de llover.

Así desde Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) definen la dinámica como lluvias orográficas: "En algunas localidades de las comarcas centrales lleva más de 50 horas lloviendo muy débilmente, pero prácticamente sin cesar", comentan.

Y todo apunta a que la situación va a proseguir en las próximas jornadas. Hoy ya se ha cancelado, por ejemplo, la mascletà de Valencia. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) exponen que "hoy se van a producir precipitaciones generalizadas que localmente pueden ser fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta". Y confirman que la situación se va a prolongar en el tiempo: "A medio plazo no se atisba un cambio de tiempo. Domingo y lunes, días de Magdalena y previos a las fallas, serán días menos desapacibles y con viento más flojo que estos días, pero todavía con nubosidad variable y algún chubasco". "Es probable que una nueva borrasca provoque nuevamente lluvias generalizadas a partir del próximo martes", apostillan.

Pasos elevados en Xàtiva

La situación ha causado que se hayan cerrado en Xàtiva varios pasos elevados esta mañana, que ya están reabiertos. Desde el consistorio de la capital de la Costera exponen que "como consecuencia de la lluvia caída esta madrugada se han producido cortes en el paso inferior de Virrey Luis Despuig, en el paso inferior del Paquito Coloma y en el camino del Cementerio". Ya están reabiertos.

A su vez, recuerdan que "durante la jornada de hoy jueves, hay alerta amarilla por lluvias en el interior sur de Valencia, que podrían llegar hasta los 20 l/m² en 1 hora y hasta 60 l/m² en 12 horas".

Noticias relacionadas

Una pareja pasea por un carrito por l'Albereda de Xàtiva en medio de la lluvia. / José Luis G. Llagües

Acumulados

Los acumulados de lluvia de las últimas horas, según los datos de la Aemet, confirman que datos notables en localidades como Vall de la Gallinera (29,2 litros), Villalonga (27), l'Atzúbia (26,4), Pinet (26,4), Xàtiva (21litros), Terrateig (20,8) y Vallada.