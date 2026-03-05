Albaida reabre el puente de la carretera N-340 al Palomar tras una inversión de 430.000 euros

Albaida ha recobrado la circulación al Palomar por la carretera N-340 tras finalizar las obras de rehabilitación del puente sobre el río en esta vía. La diputada de Carreteras de la Diputació de València, Reme Mazzolari, ha estado este jueves en la localidad, donde ha visitado el puente sobre el río en la N-340, recién puesto en servicio tras culminarse una actuación que ha contado con una inversión de 430.000 euros por parte la institución provincial. "Se trata de unas obras que han sido ejecutadas por el Ayuntamiento de Albaida, y han sido sufragadas al cien por cien por el área de Carreteras de la Diputació, mediante una subvención directa que ha permitido ejecutar el proyecto con la mayor celeridad", ha indicado la diputada y vicepresidenta segunda de la institución provincial.

Reunión de la diputada Reme Mazzolari en el Ayuntamiento de Albaida. / Raquel Abulaila

Durante la visita, Mazzolari ha estado acompañada por el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, quien ha explicado que "había un problema importante por culpa de un bache de grandes dimensiones que provocaba una situación de peligro; algo que se ha solucionado por completo gracias a esta ayuda que nos ha permitido renovar una infraestructura de gran importancia para el municipio".

La jornada de trabajo en Albaida ha incluido también una reunión en la sede del ayuntamiento, en la que se han abordado también otros proyectos provinciales en materia de movilidad, como es el futuro carril ciclopeatonal que unirá Albaida y el Palomar, para el cual la Diputació ha destinado una subvención de 650.000 euros, y que será ejecutado también por el propio ayuntamiento.

El alcalde ha indicado que "entre ambos proyectos, la Diputació ha invertido más de un millón de euros; una cantidad que habría sido inasumible si dependiera de las arcas municipales; algo que demuestra una vez más la importancia que tiene esta institución para el día a día de los municipios".

La diputada Reme Mazzolari y el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, en la reunión en el ayuntamiento. / Raquel Abulaila

La nueva CV-641, en octubre

Otro de los temas que se han abordado en el encuentro es el avance de las obras de ampliación de la plataforma y mejora del drenaje de la carretera CV-641 entre Albaida y Aielo de Malferit. La diputada y vicepresidenta segunda ha explicado que "las obras estarán finalizadas en el próximo mes de octubre, por lo que en apenas unos meses esta carretera mejorará de manera exponencial su seguridad vial y su funcionalidad, tras una inversión superior a los 3,5 millones de euros", y ha subrayado que "se trata de una carretera muy utilizada en la comarca, como eje de la conexión entre Albaida, Aielo de Malferit y la CV-40”.

En los mismos términos se ha referido el alcalde, Juan Carlos Roses, quien indica que "son muchos los vecinos de Albaida y de las poblaciones vecinas que transitan a diario esta vía, porque además da acceso a zonas diseminadas donde cada vez viven más personas" y ha valorado "la implicación de la Diputació, tanto en esta obra en la que era fundamental eliminar puntos peligrosos, como en otros proyectos destinados a mejorar la movilidad en nuestro entorno". El alcalde ha agradecido que "la propia Reme Mazzolari se haya desplazado acompañada por los técnicos del área de Carreteras para explicar las claves, tanto a los miembros de la corporación como a nuestro personal técnico".