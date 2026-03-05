Una avería entre Xàtiva y l'Alcudía de Crespins causa retrasos de hasta 45 minutos en Cercanías

Una avería registrada esta mañana entre las estaciones de l'Alcúdia de Crespins y Xàtiva ha causado demoras de hasta 45 minutos en la línea C-2 de Cercanías. Así lo han confirmado desde Adif, firma pública responsable de la firma, explicando que había un tren mercante detenido entre ambas estaciones. Al principio, se ha circulado por vía única y desde el primer momento se ha avisado de "retrasos en ambos sentidos de la circulación, pudiéndose producirse detenciones en las proximidades de las estaciones afectadas".

Los problemas han ido a más y los responsables de la vía han decidido interrumpir toda la circulación por la avería registrada, con el objetivo de solucionar los problemas.

Tras solucionar el fallo, se ha restablecido la circulación y desde Renfe se ha confirmado que "los trenes irán recuperando paulatinamente su frecuencia de paso". Así, una vez se ha solucionado la avería, ahora se están registrando demoras por lo ocurrido. Por ejemplo, el tren con salida prevista a las 11:53 horas desde la estación de L'Alcúdia de Crespins con destino a la estación València Nord ha circulado por Pobla Llarga con 45 minutos de retraso. El incidente ha afectado a diversos enlaces con salida y llegada hasta Xàtiva.

Desde hace varios días, se están registrando precipitaciones constantes en las Comarcas Centrales. La persistencia de la lluvia puede afectar a las líneas de transporte colectivo, por lo que se aconseja consultar los horarios de forma telemática.