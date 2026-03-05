De Carrícola a la cima del diseño nacional: La cooperativa La Taula Hub gana el Oro en los III Premios AEbrand

Desde una población de apenas 97 habitantes se puede competir contra las marcas más grandes del país. La Taula Hub, cooperativa con sede en Carrícola, asociada a la Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida (Coeval), ha ganado el Oro en la categoría de Marcas de Impacto Social de los III Premios nacionales de branding AEbrand.

Estos premios reconocen la combinación del buen diseño con una mirada estratégica hacia la gestión empresarial. El proyecto ha sido reconocido por su labor frente al despoblamiento y su esfuerzo por retener y empoderar el talento creativo joven en las comarcas del interior.

El talento rural ha reclamado su espacio en la élite del branding español. La Taula Hub ha fue galardonada anoche con el oro en la categoría de Marcas de Impacto Social en los III Premios AEbrand, compitiendo junto a proyectos como el Consell d’Eivissa, o grandes corporaciones como LaLiga o Leroy Merlin.

Misión: retener y empoderar talento

La sede en Carrícola, municipio en riesgo de despoblación pero con buena conexión con la capital, demuestra que trabajar en el sector creativo en un entorno rural es posible. Su misión principal es retener y empoderar talento creativo joven en estrategia y diseño de marca, evitando su migración a grandes ciudades.

A nivel social, en los territorios rurales hay menos oportunidades de empleo que en las grandes urbes, lo que impulsa la migración del talento formado en la zona. Frente a esta realidad, que empuja el talento hacia las capitales, La Taula Hub tutoriza a tres perfiles jóvenes cada año.

Noticias relacionadas

"A menudo, los jóvenes sentimos que para crecer profesionalmente debemos abandonar nuestros pueblos y comarcas. Este premio demuestra que desde la Vall d'Albaida podemos ejecutar proyectos del más alto nivel. Apostar por el talento joven es algo que es responsabilidad de todos los agentes económicos de la comarca, no solo hay que decirlo, hay que hacerlo”, declaran desde la cooperativa, cuyo modelo ya ha colaborado con proyectos de diseño y estrategia de comunicación para ayuntamientos como el de Carrícola, Ontinyent, Bocairent, l’Olleria y Alcoy, así como para marcas como el Villarreal CF.