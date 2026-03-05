Un centenar de atletas participan en la prueba del CAX de la Lliga Escolar d'Orientació

La prueba de la Lliga Escolar Nord d'Orientació organizada por el CAX Orientació reunió a un centenar de participantes. La competición, la tercera prueba de la liga escolar, se celebró el pasado sábado en las instalaciones del polideportivo Les Pereres de Xàtiva, una cita que reunió a unas 100 personas, entre escolares y acompañantes. Los escolares participantes realizaron diversos juegos de orientación, así como las pruebas de correlí y las actividades con el mapa de distancia corta y larga.

El CAX Orientació destaca la buena acogida de la jornada escolar, así como la modalidad de MTB-O y la carrera de iniciación para adultos, celebrada también en Les Pereres.

Participantes en la prueba del CAX Orientació de la Lliga Escolar, en Les Pereres. / CAX Orientació

Liga española

Por otra parte, el CAX Orientació se desplazará este próximo fin de semana a Moratalla, en Murcia, para disputar la prueba con la que se iniciará la LEOP (Liga Española de Orientación a Pie). El club de Xàtiva debutará en la 1ª División LEOP.

Prueba del CAX Orientació en Les Pereres de Xàtiva. / CAX Orientació

La localidad de Moratalla acogerá el fin de semana del 7 y 8 de marzo el 38 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida y las pruebas serán puntuables tanto para el ranking nacional como para el World Ranking Event. La competición estará organizada por la Form, una prueba en la que se superan las 1.300 inscripciones y corredores de más de 18 países. El CAX Orientació desplazará a 15 orientadores.

El CAX Orientació se estrena esta temporada 2026 en la división de plata de la orientación española con el objetivo de luchar por la permanencia en la 1ª División LEOP.